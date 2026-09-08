Los estudiantes paraguayos bajan su rendimiento en ciencias y lectura, según informe PISA

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Asunción, 8 sep (EFE).- Los estudiantes paraguayos bajaron en 2025 el rendimiento en ciencias y lectura en comparación con 2022, pero mantuvieron los niveles alcanzados en matemáticas, según el informe sobre las pruebas PISA aplicadas el año anterior, en las que se evaluaron los conocimientos académicos de alumnos de 15 años en 91 países.

El documento, difundido este martes, detalló que los estudiantes paraguayos obtuvieron en matemáticas, lectura y ciencias puntuaciones inferiores al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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Según el informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), entre 2022 (año de la última prueba) y 2025, la brecha entre los estudiantes con mejores calificaciones y los que tenían peores notas se redujo en matemáticas y lectura, mientras que se amplió en ciencias.

"Parte de los descensos recientes en las puntuaciones de ciencias y lectura podría estar relacionada con la expansión de la educación secundaria a poblaciones previamente marginadas", detalló el estudio.

En ese contexto, destacó un aumento en el número de alumnos elegibles para la prueba frente a una baja en la población de chicos de esa edad, lo que consideró sugiere un aumento durante este periodo de la matrícula en la escuela secundaria en el país suramericano.

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En ciencias, alrededor del 24 % de los alumnos paraguayos alcanzó el nivel 2 de competencia o superior, que implica que los estudiantes pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos conocidos, mientras que en los países con el mejor desempeño, como China, Singapur y Japón, superaron el 85 %.

En 2022, alrededor del 29 % de los alumnos paraguayos se ubicó en un "nivel 2 o superior" en ciencias.

Por otro lado, en la evaluación de lectura, cerca del 24 % de los estudiantes paraguayos llegó al nivel 2 o superior, es decir, que pueden "como mínimo" identificar la idea principal en un texto de moderada extensión, en tanto que el promedio de la OCDE fue del 69 %.

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En el informe de 2022, un 34 % de los estudiantes locales logró el "nivel 2 o superior" en lectura.

En matemáticas, el 10 % de los alumnos paraguayos se situó en el nivel 2 de competencia frente al promedio del 65 % en la OCDE. Eso indica que el joven puede representar matemáticamente situaciones como comparar la distancia entre dos rutas o convertir precios a otra moneda.

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"Casi ningún estudiante en Paraguay obtuvo un rendimiento sobresaliente en matemáticas", agregó el documento, un nivel que alcanzaron jóvenes de economías asiáticas como Singapur, Taipéi, Japón y otros.

El informe también reveló que el 33 % de los estudiantes paraguayos está entre los "más desfavorecidos" de los que realizaron la prueba PISA en 2025.

Por otro lado, el documento indicó que cerca del 42 % de los estudiantes en Paraguay asistía a escuelas cuyos directores informaron que la falta de material educativo, como libros de texto, equipos informáticos, material de biblioteca o de laboratorio, "dificultaba la enseñanza", al menos en "cierta medida".

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El mismo porcentaje (42 %) se encontraba en escuelas donde la falta de infraestructura física se percibía como "un obstáculo para la enseñanza".

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, el 45 % de los estudiantes paraguayos declaró haber usado chatbots de inteligencia artificial para facilitar su aprendizaje, al menos una vez por semana. En la OCDE, el promedio fue del 46 %.

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Además, el 28 % de los alumnos reportó haber sido víctima de al menos una forma de acoso escolar, varias veces al mes o más en 2025.

En Paraguay, 6.510 estudiantes de 293 escuelas completaron la evaluación en matemáticas, lectura o ciencias, en representación de aproximadamente 82.400 alumnos de 15 años (el 80 % de la población de esa franja de edad). EFE