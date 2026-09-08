La plantilla de Airbus España mantiene la huelga por 67 votos de diferencia, a la espera del referéndum

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La plantilla de Airbus España ha decidido continuar con la huelga indefinida iniciada el pasado 25 de agosto, con un 51,23% de los votos a favor en el cómputo global de todas las plantas, frente al 48,7% que ha optado por pausar las movilizaciones, una diferencia de 67 votos, a la espera de que se celebre este mes de septiembre el referéndum sobre la última propuesta de la compañía.

Así lo han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, después de que el centro de San Pablo (Sevilla) fuera el último en votar tras los problemas técnicos de ayer, el cual ha elegido mantener la movilización con 266 votos, al contrario que en Cádiz (94,3% por el sí), Illescas (59,7%), Tablada (60,2%) y Albacete --este último votó el pasado viernes--.

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Así, San Pablo se une a Getafe, el principal centro a nivel nacional, cuyos trabajadores decidieron ayer mantener los paros, según el 46,2% de los encuestados, frente al 45,4% que se mostró contrario.

Estas votaciones se producen después de que Airbus y varios sindicatos, entre ellos, ATP, CCOO y SIPA, que suman mayoría de representación de los trabajadores, alcanzaran el pasado viernes un principio de acuerdo para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.

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El siguiente paso será someter esta nueva propuesta a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus España durante este mes de septiembre, con el objetivo de dar tiempo a la plantilla para conocer y comprender su contenido.

Entre las claves económicas de la nueva oferta, destaca el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95%, distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras que en materia laboral mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

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En este escenario, los sindicatos celebrarán asambleas informativas con su afiliación y la plantilla en todas las plantas para explicar los destalles de la propuesta final de Airbus. CCOO ha confirmado a Europa Press que estas sesiones tendrán lugar este miércoles y jueves, mientras que SIPA reunirá a los trabajadores "durante estos días".

La jornada de hoy también está marcada por una reunión entre Airbus y los sindicatos que forman el comité de huelga en Getafe, tras la reciente denuncia de CGT contra el ministro de Industria, Jordi Hereu, y la empresa ante el Tribunal Constitucional por negociar al margen de estas representaciones sindicales en relación al preacuerdo del pasado viernes, según han confirmado fuentes cercanas a Europa Press.

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