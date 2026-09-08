El Instituto Navarro de la Memoria acoge una exposición sobre la labor de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo

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El 21 de septiembre la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo recibirá el reconocimiento a su labor por parte de Gobierno de Navarra, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Paz. Con motivo de la entrega de este galardón por parte del Ejecutivo foral, la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo, ha presentado la exposición fotográfica 'Memorias compartidas- Memoria partekatuak', que consta de 40 imágenes relacionadas con el trabajo de esta entidad y que se puede ver en el Instituto Navarro de la Memoria, en el Palacio de Rozalejo.

Las diez primeras fotografías contextualizan históricamente la lucha de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, veinte instantáneas de nietos restituidas y otras cinco de encuentros con sus abuelas marcan el camino realizado por la asociación para, finalmente, llegar a Navarra y poder observar las relaciones con la violencia desatada en 1976 en Argentina por los militares encabezados por Jorge Rafael Videla, según ha informado el Gobierno foral.

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La vicepresidenta Ollo ha destacado que a estas personas raptadas por la dictadura argentina "no solo se les negó el derecho a vivir con sus familias, sino que se anuló su identidad y se les negó el conocimiento de la verdad y de sus derechos".

"En ambos casos, tanto en el caso de las personas represaliadas por el golpe de estado militar de 1936 y la posterior dictadura franquista como por la dictadura militar argentina, miles de personas, entre ellos muchos navarros, sufrieron la muerte, las desapariciones, el exilio y la represión. Hemos querido recordarlo desde una memoria crítica con el pasado. Para que no se olvide. Este es el eje de las políticas públicas de memoria y convivencia que impulsamos desde el Gobierno de Navarra", ha incidido Ollo.

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ASOCIACIÓN ABUELAS PLAZA DE MAYO

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas argentinas perpetraron un golpe de Estado. La dictadura militar, que se prolongó hasta finales de 1983, hizo desaparecer a más de 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Entre ellas, había centenares de mujeres embarazadas que parieron en cautiverio y niños que fueron secuestrados junto a sus madres y/o padres.

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Para buscar a las víctimas, sus familiares comenzaron a recorrer juzgados, comisarías, hospitales, iglesias y organismos públicos en busca de información. En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya habían convertido la orden policial de 'circular' en 'la ronda de los jueves' y para reconocerse usaban un pañuelo blanco atado en la cabeza. Seis meses más tarde, con la preocupación de buscar también a sus nietos, algunas madres conformaron la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.

Con el paso de los años, las Abuelas de Plaza de Mayo fueron creando distintas herramientas y estrategias para buscar a esos niños, hoy adultos. Promovieron avances en la ciencia genética, como la formulación del índice de Abuelidad que permitió identificar a sus nietos en ausencia de sus madres y padres. En la legislación, impulsaron la inclusión de los artículos 7, 8 y 11, referida al derecho a la identidad, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Se querellaron en juicios para exigir castigo a los responsables, en defensa de los pilares de Memoria, Verdad y Justicia; e idearon campañas de difusión y cultura para que la sociedad comprenda el valor de conocer la verdad.

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La búsqueda sigue y ya involucra a la generación de los bisnietos que, al igual que sus madres y padres, viven sin conocer su origen familiar. En estos 49 años, las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la identidad a 140 personas. Aún faltan por encontrar casi 300 y por este motivo la asociación continúa con sus tareas de transmisión e información.