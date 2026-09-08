Jesulín de Ubrique ignora el último reproche de Belén Esteban por su faceta de padre 'ausente' de su hija Andrea

08/09/2026 Jesulín de Ubrique EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de que Julia Janeiro revelase ante las cámaras que la versión que Belén Esteban ha dado durante años en televisión sobre la relación de Jesulín de Ubrique con su hija Andrea Janeiro es muy diferente a la que ella ha vivido en su casa, asegurando que tanto su padre como su madre, María José Campanario, han sufrido mucho a pesar de que siempre han optado por el silencio y no responderle, la 'princesa del pueblo' no dudaba en responderle sin filtros.

Aunque ha dejado claro que no quiere ninguna guerra contra la influencer, no ha dudado en retarla a qué diga lo que tenga que decir, lanzando un demoledor dardo al torero por cómo se ha 'desentendido' de la hija que tienen en común: "Entiendo que defienda a su padre, pero que digan que no haya habido ausencias. Es volver a tantos años atrás. Ay, Dios mío. ¿Sabe dónde ha estudiado? ¿Sabe la universidad dónde ha ido? ¿Sabe dónde ha vivido? ¿Sabe dónde vive ahora? ¿Sabe lo que está haciendo ahora? ¿Sabe qué está estudiando ahora? ¿Sabe la calle dónde vive?".

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"¿Es que sabes qué pasa? Que si yo contesto van a seguir. pero bueno, que esto es así. Dirá, tú has estado hablando muchos años, por supuesto. Pero claro, a ella le habrán contado una historia que creo que no la que hemos vivido nosotras. Hay dos historias y la suya está equivocada. Lo que pasa es que tienen la suerte de que la otra no habla. Esa es la suerte que tienen" sentenciaba con dureza ante las cámaras de Europa Press.

Mientras Julia no tiene en problema en seguir alimentando su enfrentamiento público con Belén, Jesulín ha optado por desmarcarse de la defensa sin cuartel que está haciendo la maquilladora de él como padre y, en su reaparición el festival taurino de Higuera de las Dueñas en Ávila, en plena puesta a punto para su inesperada vuelta a los ruedos, el de Ubrique se ha dado un nuevo baño de masas y ha visto como -pese a no tener mucha suerte con la vaquilla, que no le hacia ni caso- el público se volcaba con él y le cantaba su mítico tema 'Toda toda toda'.

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Ha sido al abandonar la plaza rodeado de admiradores a los que no dudó en firmar autógrafos con su mejor sonrisa, cuando Jesulín se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre la 'estocada' de Belén afirmando que no sabe absolutamente nada de la vida de su hija Andrea y, lejos de responderle o intentar defenderse de las acusaciones de 'padre ausente', ha dado la callada por respuesta apretando el paso para meterse en su furgoneta. Una actitus con la que deja 'sola' a Juls en su cruzada contra la 'patrona'.