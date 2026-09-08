Fabiola Martínez rompe su silencio ante los rumores de relación con un hombre 20 años menor que ella

20/06/2026 Fabiola Martínez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Fabiola Martínez vuelve a estar en el punto de mira después de que el programa 'Fiesta' desvelase este fin de semana que la exmujer de Bertín Osborne -que siempre ha llevado su vida sentimental con discreción y a la que no se ha conocido ninguna relación desde su separación del cantante en enero de 2021- habría recuperado la ilusión con un hombre 20 años menor que ella: "Por fin le ha llegado su momento porque está ilusionada. Me dicen que amor ya son palabras mayores, pero se están conociendo. Están quedando y se lo están pasando bien. Está superfeliz", aseguraba el periodista Omar Suárez.

Una información surgida después de que la venezolana defendiese en 'El show de Paz' -presentado por Paz Padilla y que se despidió de los fines de semana de Mediaset el pasado 30 de agosto debido a los discretos resultados de audiencia- las relaciones con diferencia de edad, revelando que para ella no es importante la edad, ya que se puede tener una pareja mayor o menor que tú, y que mientras que un hombre de 70 años puede ser infantil, uno de 30 podría ser mucho más maduro, confesando que ella ha estado con un hombre más joven y le habría ido muy bien.

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Un comentario que ha desatado las especulaciones sobre una nueva ilusión en su vida que Fabiola ha negado rotundamente en declaraciones exclusivas a la revista ¡Hola!. "A partir de lo que dije en El show de Paz se han sacado que tengo otra relación. Solo fue una opinión de las relaciones con diferencia de edad y lo han sacado de contexto" ha lamentado, apuntando que aunque no quiere entrar en el juego sobre su vida privada sí se ha visto "obligada a desmentir" que esté de nuevo enamorada como se ha dicho. "Ni amor, ni joven, ni mayor ni antiguo" ha sentenciado.