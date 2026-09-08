Cómo la intentona golpista de 1981 inclinó la balanza para devolver el 'Guernica' a España

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Madrid, 8 sep (EFE).- El retorno a España del mítico cuadro 'Guernica' de Picasso fue fruto de largas y azarosas negociaciones políticas que podrían haber descarrilado cuando tuvo lugar el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un suceso que logró inclinar la balanza en favor de España.

Así lo han recordado el albacea del pintor, Roland Dumas, y la historiadora Genoveva Tusell, hija del entonces director general de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura y gran protagonista de toda la negociación, Javier Tusell, cuando se cumplen este jueves 45 años de su regreso a España.

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Como detalla Tusell a EFE, a lo largo de los años, el proceso avanzó entre otras cosas gracias a la serenidad del rey Juan Carlos, el atractivo del presidente del Gobierno Adolfo Suárez, las amistades del socialista Felipe González e incluso la defensa de España del entonces senador estadounidense Joe Biden.

Poco antes de su muerte en 1973, el pintor español había dejado instrucciones claras de que el cuadro, símbolo del horror de la guerra civil (1936-1939), debía permanecer en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York hasta que en España hubiera democracia y las libertades estuvieran firmemente restablecidas.

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El acuerdo de devolución se firmó en 1980, pero a principios de 1981 el cuadro seguía en el MoMA, que había organizado una gran exposición: 'Picasso: Retrospectiva' antes de devolvérselo a España.

Y entonces, ocurrió el intento de golpe. Los negociadores "se echan las manos a la cabeza: '¡Ahora sí que nos hemos quedado sin cuadro!'", recuerda Tusell.

Al contrario de lo esperado, el suceso "inclina la balanza a favor, porque Dumas, el abogado y albacea de Picasso, se sorprende para bien de cómo se sofocó el golpe de Estado y queda muy admirado del papel del rey", explica Tusell.

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Dumas, fallecido en 2024, se reunió con el rey Juan Carlos y le explicó que "no podía dar luz verde para trasladar el cuadro, sabiendo que se estaban preparando golpes de Estado y que uno casi tiene éxito", según detalla el abogado en una entrevista en París en 2019 conservada en el archivo de Radiotelevisión Española (RTVE).

En respuesta, el monarca le dijo: "mire, estoy en el poder, habrá visto lo que hice, reaccioné y reaccionaré siempre así. Mientras yo viva, no permitiré que se cometa un golpe de Estado. Estaría ahí para defender las libertades, no le quepa de duda".

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Dumas consideró que el rey decía "cosas sensatas" y tenía "voluntad de hacerlas" y dio el visto bueno al traslado del cuadro a España.

En la historia de la devolución del 'Guernica' a España fueron muchos los políticos, diplomáticos, funcionarios, abogados y amigos que trabajaron para que el Estado español recuperara el cuadro.

Uno de los más peculiares y menos conocido es el entonces senador y posteriormente presidente de Estados Unidos Joe Biden.

En 1978 los senadores Biden y George McGovern impulsaron una declaración oficial en el Senado en apoyo de la incipiente democracia española y en favor de devolver el cuadro.

La iniciativa sirvió para facilitar el entendimiento con el MoMA, donde la obra estaba exiliada y sentó las bases para que el cuadro viajara a España.

Unos meses más tarde, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes celebrada el 7 de agosto, ambas cámaras aprobaron el proyecto de ley sobre la devolución del 'Guernica' a España.

El entonces ministro de Cultura, Pío Cabanillas, reconoció la trascendencia del momento y puso en marcha el proceso que, tres años más tarde, concluiría.

Un nuevo ministro de Cultura, Íñigo Cavero, dio al entonces director general de Bellas Artes, Javier Tusell, "libertad plena para hacer lo que fuera necesario para conseguir el 'Guernica'", recuerda su hija.

En clave más frívola, pero también importante, Tusell recuerda que hay un momento en las negociaciones con los hijos de Picasso en que "ven que es necesario que intervenga (el presidente del Gobierno) Adolfo Suárez. Y Suárez escribe una carta a los herederos a modo de intermediación".

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"Mi padre recordaba que a Maya Picasso Suárez le parecía súper atractivo y le encantaba. Entonces esto de recibir la carta le gustó muchísimo", recuerda divertida de la hija que con más ahínco cuestionó la situación española y la oportunidad de devolver el cuadro.

"Al final todo esto fue una intensa labor que transcurrió paralelamente a la transición a la democracia y fue, digamos, la transición pero en el aspecto cultural", asegura Genoveva Tusell orgullosa.

Cristina Lladó