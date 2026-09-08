Cerca de 1.000 muertos en Bangladés por un brote de sarampión desde marzo

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Daca, 9 sep (EFE).- Al menos dos niños murieron en las últimas 24 horas en Bangladés por complicaciones vinculadas al sarampión, lo que eleva la cifra total de fallecidos a cerca de 1.000 desde que comenzó el brote en marzo, informaron este martes fuentes oficiales.

Entre las víctimas mortales, se ha confirmado que 100 niños murieron a causa del sarampión, mientras que otros 899 fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad, según un comunicado de la Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) de Bangladés.

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El país ha registrado 19.835 casos confirmados de sarampión y 166.461 casos sospechosos a nivel nacional desde el 15 de marzo, de acuerdo con la DGHS.

Expertos en salud pública indicaron a EFE que el brote es el resultado acumulativo de años de fracaso a la hora de alcanzar la inmunidad colectiva entre los niños pequeños a través de la vacunación.

El Gobierno afirmó que 19.740.254 niños han sido vacunados desde abril, frente a un objetivo de cobertura de 18.015.064 personas.

A pesar de la alta cobertura de vacunación, los expertos señalaron que la calidad de la vacuna podría ser la razón por la que el brote haya permanecido fuera de control durante tanto tiempo.

"Era necesario mantener una cierta cadena de frío para el almacenamiento de la vacuna. Sospecho que no fue posible a todos los niveles debido a los frecuentes cortes de electricidad. Esto podría haber hecho que la vacuna fuera ineficaz contra la enfermedad", explicó a EFE el exdirector del Instituto de Epidemiología, Control de Enfermedades e Investigación de Bangladés, Zakir Hossain.

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El sarampión es una enfermedad viral aguda y altamente contagiosa que afecta a personas de todas las edades y sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños en todo el mundo. Se transmite a través de partículas en el aire o gotículas respiratorias de individuos infectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en abril que el brote actual en Bangladés se está produciendo en un contexto de inmunidad poblacional subóptima.

Según la OMS, el 91 % de los casos se registraron en niños de entre 1 y 14 años debido a brechas de inmunidad, afectando principalmente a menores no vacunados, a los que solo habían recibido una dosis de la vacuna o a bebés infectados antes de alcanzar la edad mínima de vacunación de nueve meses. EFE

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