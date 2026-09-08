Barbón reivindica el autogobierno y reclama acuerdos en torno a la vivienda, el peaje o la financiación

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado con motivo del Día de Asturias, la utilidad de la comunidad autónoma durante los últimos 45 años y ha llamado a afrontar mediante el entendimiento los principales retos de Asturias, entre ellos el acceso a la vivienda, la supresión del peaje del Huerna, la atención al medio rural o el modelo de financiación que responda a las necesidades de la comunidad.

En su mensaje institucional por el 8 de septiembre, que este año ha sido grabado en Cangas de Onís, Barbón ha defendido que Asturias "ha sabido reinventarse" pese a la reconversión industrial y las sucesivas crisis y ha destacado que buena parte de los rasgos que caracterizan a la comunidad, como la protección del medio natural, los hospitales comarcales, el desarrollo turístico y la red educativa, no se entenderían sin el autogobierno.

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El presidente ha señalado que este diciembre se cumplirán 45 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía y ha defendido que la conmemoración debe servir como "acicate" para afrontar el futuro mediante la ampliación del autogobierno. En este sentido, ha considerado que este objetivo debe unir a quienes comparten el modelo de Estado recogido en la Constitución.

Barbón ha reclamado además un periodo político basado en el entendimiento y ha advertido de que "ni la polarización ni la cercanía electoral" deben impedir alcanzar acuerdos por encima de afinidades y partidismos. Entre las prioridades ha situado la vivienda, ante los precios y alquileres que, según ha indicado, dificultan la emancipación de miles de jóvenes.

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Sobre esta cuestión, ha asegurado que el Principado no renunciará a tomar la iniciativa y aplicar "todas las medidas legales" a su alcance para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al tiempo que ha reclamado la implicación de todas las administraciones, los poderes públicos y la iniciativa privada.

En materia de servicios públicos, el presidente ha destacado que en los próximos días comenzará el curso en la universidad pública asturiana con las matrículas gratuitas para todos los cursos y ha vinculado esta medida al despliegue de las escuelas infantiles, que ha definido como la única red autonómica y pública de escuelas infantiles del país.

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También ha situado entre las prioridades la mejora de los equipamientos sanitarios, con proyectos como el del Nuevo Cabueñes, y la reducción de las listas de espera. Barbón ha expresado su confianza en que el diálogo y la voluntad de acuerdo permitan evitar que las protestas laborales en la sanidad provoquen un incremento de las demoras.

El presidente ha puesto asimismo el foco en las oportunidades vinculadas a la innovación y la industria. En este apartado ha destacado la iniciativa para construir un campus tecnológico en Salas y el proyecto previsto en Langreo para reforzar el sector de la defensa, que ha considerado relevante tanto para la cuenca del Nalón como para el conjunto de Asturias.

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Barbón ha destacado también la evolución del mercado laboral, con menos de 50.000 personas en paro y más de 400.000 ocupadas, y ha apuntado al repunte demográfico, aunque ha advertido de que estos datos no deben conducir al "conformismo" ni a la "inacción".

El mensaje institucional ha incluido una reivindicación de la identidad asturiana, que, según ha señalado, expresan el asturiano y el eonaviego, así como un reconocimiento a la emigración asturiana. Barbón ha recordado su reciente viaje a México y ha anunciado su asistencia en las próximas semanas en Buenos Aires al primer congreso de asturianía que se celebrará fuera de Asturias.

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Los actos del Día de Asturias se celebran este año en San Tirso, Vegadeo y Castropol, en la ría del Eo, después de que el mensaje haya sido grabado en Cangas de Onís, primera capital del reino y lugar en el que también se puso en marcha el Consejo Regional de Asturias.