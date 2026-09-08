Argentina denunciará a la petrolera israelí Navitas por actuar en las Malvinas sin permiso de Buenos Aires

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El Gobierno de Argentina ha anunciado este lunes que interpondrá una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas y varias subsidiarias de la misma, así como contra JHI Associates Inc., con sede en Canadá, y su accionista Eco (Atlantic) Oil & Gaz Ltd., por, supuestamente, contar con licencias otorgadas por el Ejecutivo de Reino Unido para desarrollar trabajos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

"La denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo Gobierno de Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659", reza el comunicado del Gobierno argentino.

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Esta decisión también afecta a los accionistas de Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas LTD., amén de "todos" los directores, gerentes, síndicos (persona elegida para administrar, representar legalmente y defender los intereses de una corporación), miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en este "hecho punible".

La interposición de esta denuncia, ha esgrimido la Casa Rosada, constituye una acción concreta en aras de "proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de Argentina sobre el las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional".

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A renglón seguido, Buenos Aires ha sostenido que la defensa de la soberanía "debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina".

Por este motivo, agrega el comunicado gubernamental, la Administración del presidente Javier Milei "continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos" del país.

Este anuncio se ha producido en una jornada en la cual el ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Hogar Judío, Itamar Ben Gvir, ha defendido que el Gobierno de Israel reconozca las islas Malvinas, administradas por Reino Unido, como territorio argentino ocupado por Reino Unido, en represalia por el anunciado giro diplomático del Gobierno británico con respecto a Israel.

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También llega apenas unos días después de que Milei se dirigiera al pueblo argentino para anunciar un decreto a fin de acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires. De hecho, poco después, las autoridades rioplatenses iniciaron un proceso para sancionar a 45 empresas e individuos relacionados con la explotación de hidrocarburos en el disputado archipiélago.

Este mismo lunes, en consonancia con el anuncio del inquilino de la Casa Rosada de erigir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, sito en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones, la Presidencia argentina ha anunciado la firma de una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, el desarrollo de la citada base y de "otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos" del país.

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"Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos", ha subrayado el Ejecutivo latinoamericano.