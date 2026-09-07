Temas del día de EFE Internacional del lunes 7 de septiembre de 2026 (12.00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Sao Paulo - El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, mientras que su principal adversario en los comicios, el senador Flávio Bolsonaro, celebra un acto de campaña en el centro de São Paulo para emular a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania).-La primera visita a Ucrania de los negociadores de Donald Trump genera pocas esperanzas de lograr avances hacia la paz, ante la falta de señales de que Washington vaya a aumentar la presión sobre Moscú o de que esté cambiando sus objetivos Rusia, que intensifica sus ataques aéreos.

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- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este lunes de nuevos ataques ucranianos contra varias infraestructuras petroleras y militares situadas en distintas regiones rusas.

- Se enviaron unas claves sobre el papel de mediador de Donald Trump en el conflicto.

IRÁN GUERRA

Teherán.- Irán amenaza a Estados Unidos con respuestas militares más rápidas y fuertes si es agredido tras el intercambio de ataques a buques en el estrecho de Ormuz de los últimos días, en lo que supone una nueva intensificación de la guerra.

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- Cuando Mojtaba Jameneí fue elegido líder supremo de la República Islámica pocos iraníes le habían visto o escuchado y seis meses más tarde la situación no ha cambiado: la máxima autoridad política y religiosa de Irán no ha aparecido en público desde su nombramiento.

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PANAMÁ CANAL |- Ciudad de Panamá.- Ilya Espino de Marotta se convierte en la primera mujer en asumir la administración del Canal de Panamá, que gestiona entre un 3 % y un 5 % del comercio mundial y enfrenta retos como el cambio climático y el desarrollo de nueva infraestructura y negocios que involucran más de 8.500 millones de dólares en inversión. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)(Audio)

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- También se publicará un perfil de la nueva administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - En medio de una intensificación de los ataques de Israel en el sur del Líbano, las tropas israelíes siguen lanzando a diario bombardeos contra objetivos concretos en la Franja de Gaza bajo el pretexto de acabar con miembros del grupo islamista Hamás, unos bombardeos que dejan a su vez mujeres y niños muertos.

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- Al menos once personas murieron, entre ellas dos paramédicos, en ataques israelíes en la madrugada de este lunes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano.

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- Una proliferación de algas en el Mediterráneo, agravada según los expertos por las aguas residuales vertidas desde Gaza, ha bloqueado las desalinizadoras israelíes y provocado una crisis en el suministro en Israel que empieza a afectar a la Franja palestina, donde se llevan registrando cortes desde hace días.

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NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín- Nepal elevó este lunes a 1.355 los muertos y mantuvo en 4.996 la cifra de desaparecidos a casi dos semanas desde la mortal riada que arrasó asentamientos enteros cerca de la frontera con el Tíbet (China), mientras que miles de rescatistas siguen intentando hallar sobrevivientes.

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- Casi dos semanas después de la riada que devastó el norte de Nepal, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (China), miles de rescatistas continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos apoyados de helicópteros, drones y equipos especializados, trabajos dificultados por la orografía extrema, las nuevas lluvias y el riesgo de desprendimientos.

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- El experto australiano en rescates subterráneos Arnold Dix afronta en Nepal un desafío que asegura no haber visto nunca, con varios complejos hidroeléctricos sepultados y cientos de trabajadores aún desaparecidos doce días después de las riadas.

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ADEMÁS

FESTIVAL VENECIA | Venecia.- Las italianas Valeria Bruni Tedeschi y Jasmine Trinca protagonizan la película 'L'Estranea', con la que Paolo Strippoli busca conquistar el León de Oro del Festival de Venecia.(Texto) (Foto) (Vídeo)

-La actriz Ellen Burstyn, conocida por sus papeles en películas como 'El exorcista', es distinguida con el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, que además estrenará, entre otros títulos, lo último del japonés Hirokazu Koreeda, 'Look back', en la carrera por el León de Oro. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

- La directora Laura Poitras regresa al Festival de Venecia, cuatro años después de ganar su León de Oro, para estrenar un cortometraje sobre la violencia de la guardia fronteriza estadounidense, 'They're Here'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ALEMANIA ELECCIONES |Berlín.- Los partidos alemanes analizan el resultado de las elecciones regionales en el estado federado de Sajonia-Anhalt del domingo, tras las cuales la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) aspira a gobernar por primera vez en un "Land", si bien las otras fuerzas intentarán impedirlo con posibles alianzas.

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INDONESIA VOLCÁN | - Yakarta.- Más de 270.000 pasajeros se han visto afectados en Indonesia por las alteraciones en el tráfico aéreo causadas por la erupción del volcán Anak Krakatoa, que obliga este lunes a mantener cerrados siete aeropuertos, incluido el de Yakarta, el principal del país, por la presencia de ceniza volcánica. (Texto)(Foto)

CONTAMINACIÓN AIRE | - Nairobi - El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica un informe sobre los beneficios económicos de las acciones conjuntas para la acción climática y el aire limpio. (Texto)

- La Organización Meteorológica Mundial presenta desde Ginebra su boletín sobre la calidad del aire y su relación con el clima, en el que analiza los niveles de contaminantes, como el humo de los incendios forestales y el ozono, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Aire Limpio. (Texto)

INDIA BOLIVIA | Nueva Delhi.- En medio de un pulso con el Gobierno boliviano por la falta de recursos para la justicia, el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, Romer Saucedo, pidió en una entrevista con EFE desde Nueva Delhi cambiar la Constitución e implementar la inteligencia artificial para rescatar el sistema judicial del país sudamericano. (Texto)

ESPECIALES: Con motivo de los veinticinco años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la Agencia EFE está enviando una serie especial, con la guía 11S ANIVERSARIO.

AGENDA INFORMATIVA

América

Quibdó.- COLOMBIA TERREMOTO.- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lidera una cumbre de donantes y empresarios para coordinar el plan de reconstrucción y asistencia humanitaria para el departamento del Chocó (noroeste) tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Cuarto día de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS EL NIÑO.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, se reúne con la directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe, Lena Savelli, para evaluar el impacto de la emergencia por la sequía asociada al fenómeno climático de El Niño. (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- La jefatura de la Administración del Canal de Panamá pasa a manos de Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora, quien sustituye a Ricaurte Vásquez tras siete años en el cargo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, mientras que su principal adversario en los comicios, el senador Flávio Bolsonaro, celebra un acto de campaña en el centro de São Paulo para emular a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Lima.- PERÚ EMPRESAS.- La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) presenta nuevo estudio, elaborado con el respaldo de Ipsos Perú, que recoge evidencia sobre la experiencia de las empresas en su relación con el Estado e identifica las principales barreras que enfrentan para operar, formalizarse y crecer. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de agosto de 2026. (Texto)

10:30 GMT.- Quito.- ECUADOR CORRUPCIÓN.- Un tribunal de Ecuador analiza el pedido de suspensión condicional de la pena solicitado por el expresidente Lenín Moreno, condenado a cinco años de prisión por recibir sobornos, y once personas más. Corte Nacional de Justicia, piso 8.

Europa

París.- FRANCIA ARGENTINA JUICIO.- El Tribunal de lo Criminal de París juzga a los dos activistas de ultraderecha acusados del asesinato del antiguo internacional argentino de rugby Martín Aramburu a la salida de un bar en marzo de 2022.

París.- FRANCIA LE PEN.- El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia en el caso de Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo. (Texto)

Saint-Paul de Vence.- FRANCIA COREA CINE.- El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, copresiden una cumbre dedicada al futuro del cine y de la imagen animada con 150 invitados de alto nivel procedentes de más de 30 países. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA IFA.- Berlín acoge una nueva edición de la feria de electrónica IFA, una de las mayores del mundo de este sector.

Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos inicia un nuevo periodo de sesiones, de un mes, en el que abordará los asuntos más relevantes y urgentes en este ámbito, incluidas situaciones en países específicos. (Texto)

Ginebra.- CALIDAD AIRE.- La Organización Meteorológica Mundial presenta su boletín sobre la calidad del aire y su relación con el clima, en el que analiza los niveles de contaminantes, como el humo de los incendios forestales y el ozono. (Texto)

Viena.- OIEA REUNIÓN.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra desde hoy la reunión de otoño de su Junta de Gobernadores (hasta el 11 de septiembre), centrada en el programa nuclear de Irán, la situación en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- Estreno de la película Santo António, el casamiento de Lisboa, una producción portuguesa con participación española en la que participa el actor español Paco León. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La actriz Ellen Burstyn, conocida por sus papeles en películas como 'The exorcist', es distinguida con el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, que además estrenará, entre otros títulos, lo último del japonés Hirokazu Koreeda, 'Look back', en la carrera por el León de Oro. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La directora Laura Poitras regresa al Festival de Venecia, cuatro años después de ganar su León de Oro, para estrenar un cortometraje sobre la violencia de la guardia fronteriza estadounidense, 'They're Here'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- Las italianas Valeria Bruni Tedeschi y Jasmine Trinca protagonizan la película 'L'Estranea', con la que Paolo Strippoli busca conquistar el León de Oro del Festival de Venecia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los partidos alemanes analizan el resultado de las elecciones regionales en el estado federado de Sajonia-Anhalt del domingo, tras las cuales la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) aspira a gobernar por primera vez en un "Land", si bien las otras fuerzas intentarán impedirlo con posibles alianzas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de agosto de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR MANIOBRAS.- Corea del Sur celebra unas militares con Estados Unidos y Japón para contrarrestar la amenaza de misiles y armamento nuclear de Corea del Norte, en medio de las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR DEFENSA.- Corea del Sur acoge desde este lunes el Diálogo de Defensa de Seúl, de tres días de duración, uno de sus principales foros multilaterales de seguridad, con unos 1.000 participantes de 67 países y la presencia del ministro de Defensa surcoreano.

O.Medio y África

Kinsasa.- RD CONGO CORRUPCIÓN.- Un tribunal de la RD Congo dicta su veredicto en el caso contra el exministro de Justicia Constant Mutamba por presunta malversación de millones de dólares de un fondo de reparaciones para víctimas de crímenes cometidos en territorio congoleño por el Ejército de la vecina Uganda, así como por la explotación ilícita de recursos.

Yuba.- SUDÁN DEL SUR VIOLENCIA.- La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur comienza hoy su decimocuarta visita al país, que se prolonga hasta el próximo día 10, en un momento en el que el país africano se enfrenta a un nuevo conflicto armado, a una creciente tensión política y a riesgos cada vez mayores para la población civil y el proceso de paz, al tiempo que se encamina hacia las primeras elecciones de su historia

7:00h.- Rosh Haayin.- ISRAEL ELECCIONES.- El principal rival de Benjamín Netanyahu en los comicios del 27 de octubre, Gadi Eisenkot, presenta la lista a las elecciones de su partido Yashar!, en un acto en una localidad del centro de Israel.

10:00h.- Hammamet.- TÚNEZ IA.- Arranca en la localidad tunecina de Hammamet la segunda edición de la Cumbre de la Inteligencia Artificial hacia el Futuro, un evento tecnológico de cuatro días, que cuenta con el respaldo de la Liga Árabe. Centro de Congresos y Exposiciones Medina

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