Almudena 'Chiqui', a por todas en su vuelta a televisión 10 años después: "Arrasadora, la favorita yo, está claro"

07/09/2026 Almudena Martínez 'Chiqui', rumbo a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Almudena Martínez 'Chiqui' se dio a conocer en 'Gran Hermano 10' y, tras su comentadísimo paso por el reality, se convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla, llegando a ejercer como colaboradora y reportera del desaparecido 'Sálvame'. Sin embargo, en 2016 -año en el que nació su hija mayor, Alma- la murciana decidió alejarse del foco mediático para centrarse en su familia (en 2018 tuvo otra niña, Bella), y lo último que supimos de ella fue que se había separado de su marido Borja y que trabajaba en un concesionario de coches.

Sin embargo, una década después Chiqui ha decidido volver a televisión por todo lo alto: como concursante de 'Supervivientes All Stars 3' junto a otros rostros conocidos como Rosa Benito, Víctor Janeiro, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Asraf Beno, Alma Bollo, María Jesús Ruiz, Arkano, Damián Quintero, o Yola Berrocal, con los que este domingo ha puesto rumbo a Honduras para comenzar la que promete convertirse en la aventura más extrema de su vida.

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Y desde luego lo ha hecho con ganas y mucha ilusión, ya que a diferencia del nerviosismo de sus compañeros, Almudena se ha mostrado de lo más dicharachera ante las cámaras y entre risas y bromeando con que no se ha preparado en absoluto -"¿tú me ves a mí con cuerpo de deporte? Llevo varios jamones aquí embuchados"- ha dejado claro que "lo importante es estar psicológicamente muy fuerte". Y ella lo está sin duda: "Vengo divina de la muerte, con mis trenzas, mis uñas hechas... Esta vuelta a televisión va a ser arrasadora" ha expresado.

De ahí que aunque haya confesado que lo que más echará de menos es "a mis hijas", tenga claro que ya tiene una firme candidata para hacerse con el maletín de ganadora del reality de las leyendas: "¿De compañeros? Hombre, la favorita yo, está claro" ha asegurado dispuesta a darlo todo en su vuelta a Honduras.

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