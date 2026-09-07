El éxito del Barça 3.0 de Flick o cómo recuperar el libreto del falso nueve

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Barcelona, 7 sep (EFE).- Disponer del máximo goleador del Campeonato, del máximo asistente, del meta que menos encaja y de convertirse en el equipo que más marca entre las grandes ligas del viejo continente resumen el dulce momento en el que se encuentra el tercer proyecto de Hansi Flick al frente del Barça.

Y todo ello cuando se había generado ruido en el entorno con la ausencia de un nueve puro ante la marcha de Robert Lewadowski y de Ferran Torres, también la de Marcus Rashford y la no llegada de Julián Álvarez.

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Ha llegado Gabriel Jesus, incluso debutó en Mestalla, pero en Valencia el Barça anotó cinco goles más, suma diecisiete en cuatro partidos, y el debate se ha cerrado prácticamente antes de iniciarse.

Todo tiene que ver con el sistema de juego, con la profundidad de plantilla y con la demostración de que los recién llegados (Rodri, Gordon, Adeyemi) parece que tienen interiorizada en pocos días la idea de cómo juega el Barça.

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Las dudas sobre la ausencia de un delantero centro al uso se han resuelto acudiendo al libreto. En un epígrafe del libro de estilo barcelonista, Flick ha recuperado la entrada 'Falso nueve', escrita por Pep Guardiola y materializada por Leo Messi.

De esa manera, Raphinha, llegando desde atrás, generando espacios y asociándose con todo el arco de delanteros se ha convertido en el máximo goleador de LaLiga EA Sports con seis goles.

En esa lista, el rayista Sergio Camello es el segundo máximo goleador (5) y dos azulgranas más: Lamine Yamal y Fermín López; con cuatro tantos están en los puestos de honor.

En la portería, Joan Garcia es el que menos encaja (dos goles en cuatro partidos) y en el capítulo de asistencias, Anthony Gordon es el máximo con cinco pases de gol en cuatro partidos.

La llegada de Gordon, antes del Mundial, fue inesperada. Generó sorpresa su fichaje, desde algunos foros se llegó incluso a cuestionar la conveniencia del mismo por el precio (70 millones) y por el difícil encaje de los jugadores ingleses en LaLiga, pero el ex del Newcastle ha demostrado su calidad a las primeras de cambio.

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El estreno de la titularidad de Rodrigo Hernández 'Rodri' es otra de las grandes noticias para el Barça. El mejor jugador del último Mundial ha encajado como un guante en el esquema. Rodri recuerda a Sergio Busquets, pero es otra cosa, ofrece equilibrio, fiabilidad y una libertad desconocida para Pedri.

Y luego está la aparición inesperada de Xavi Espart, un centrocampista de 19 años reconvertido en lateral diestro y que lo ha jugado todo desde el inicio del curso.

En la pretemporada, Flick sorprendió advirtiendo que Espart le recordaba al mítico Philipp Lahm: "Cuando lo veo jugar me gusta mucho su confianza con la pelota. Me recuerda a Lahm, que puede jugar de 6 y de 2. Me gusta verlo con el balón y sin él".

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Todo el mundo se sorprendió, pero en unas semanas ha jugado de carrilero por la derecha, por la izquierda y también como de mediocentro.

El secreto de este Barça es la competitividad, que tiene las posiciones dobladas y que los que aparecen en escena sin ser titulares no son personajes secundarios, sino que suman y se reivindican.

Solo así se puede entender este arranque del equipo de Flick, que en sus primeros 80 partidos al frente del Barça se ha convertido en el entrenador con más victorias (63), una más que Luis Enrique (62) y dos más que Pep Guardiola (61).

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Francisco Ávila