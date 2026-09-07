SATSE reclama enfermeras escolares en todos los centros y critica los "apaños" de algunas CCAA

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El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado el nuevo "fiasco" de las consejerías de Sanidad y Educación al organizar otro inicio de curso escolar sin hacer caso a la demanda generalizada de familias, alumnado y docentes de contar con, al menos, una enfermera escolar en cada centro educativo, y critica la "fórmula itinerante" de que una enfermera que trabaja en un centro de salud visite distintos centros educativos en momentos puntuales, "un 'apaño' que no garantiza la continuidad de los cuidados ni una planificación efectiva de su trabajo".

El sindicato critica que la demanda conjunta de toda la comunidad educativa (familias, alumnado, profesorado y otro personal de los centros educativos) caiga, año tras año, "en saco roto" por la "falta de interés" de las administraciones competentes (consejerías de Sanidad y Educación) en invertir los recursos necesarios para mejorar la salud de niños/as y jóvenes en colegios e institutos.

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SATSE recuerda que las comunidades autónomas destinan al año, de media, más de 8.000 millones de euros a Educación y Sanidad, por lo que entiende que hay presupuesto "más que suficiente" para invertir en la contratación de estas profesionales sanitarias. Además, estas enfermeras formarían parte del equipo de Atención Primaria haciendo intervención directa de forma permanente en el centro educativo y sirviendo de enlace con este nivel asistencial. "No es un recurso desperdiciado ni externo, sino que forma parte del sistema de salud y lo fortalece", agrega.

El Sindicato recalca que la necesidad de contar con una enfermera escolar es cada vez más "incuestionable" a tenor de los sucesivos estudios, informes y encuestas que advierten sobre la creciente incidencia de diferentes problemas de salud en la población infantil y juvenil, con especial preocupación por los relativos a su salud mental.

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De otro lado, denuncia que el Ministerio de Educación haya excluido a las enfermeras escolares de su nueva guía para prevenir y combatir el acoso en colegios e institutos y que tampoco se dé la importancia que merecen estas profesionales sanitarias en la elaboración y desarrollo de la red de 'Escuelas Promotoras de la Salud', una iniciativa que pretende crear entornos escolares saludables en todas las comunidades autónomas.