Alma Bollo, rotunda ante su reencuentro con Asraf Beno: "No quiero que me prejuzgue"

07/09/2026 Alma Bollo, rumbo a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars 3'. Tres años después de coincidir en 'Supervivientes 2023' -una edición en la que también participó Manuel Cortés- y de protagonizar sendos enfrentamientos y discusiones que acabaron por romper definitivamente la relación de Isa Pantoja tanto con Raquel Bollo como con sus hijos, Alma Bollo y Asraf Beno vuelven a verse las caras en 'Supervivientes All Stars 3', y la expectación es máxima por si intentarán comenzar de cero o revivirán viejos rencores pasados en esta nueva aventura que compartirán con otros rostros conocidos como Rosa Benito, María Jesús Ruiz, o Víctor Janeiro; y los dos ex más mediáticos de Anabel Pantoja, Omar Sánchez y Yulen Pereira. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Tres años después de coincidir en 'Supervivientes 2023' -una edición en la que también participó Manuel Cortés- y de protagonizar sendos enfrentamientos y discusiones que acabaron por romper definitivamente la relación de Isa Pantoja tanto con Raquel Bollo como con sus hijos, Alma Bollo y Asraf Beno vuelven a verse las caras en 'Supervivientes All Stars 3', y la expectación es máxima por si intentarán comenzar de cero o revivirán viejos rencores pasados en esta nueva aventura que compartirán con otros rostros conocidos como Rosa Benito, María Jesús Ruiz, o Víctor Janeiro; y los dos ex más mediáticos de Anabel Pantoja, Omar Sánchez y Yulen Pereira.

De momento, y en su primer 'cara a cara' junto al resto de concursantes del reality de las leyendas, ambos han mantenido las distancias y han evitado saludarse ante las cámaras antes de coger el avión rumbo a Honduras ante el inminente estreno de este jueves en Mediaset. Y mientras el yerno de Isabel Pantoja se ha mostrado cauto y ha apuntado que "habrá que ver cómo van surgiendo las cosas y no sé en qué manera vendrá ella", Alma ha sido mucho más tajante y ha dejado clara su postura en esta nueva convivencia con Asraf.

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"Como siempre se forma más fuera que dentro -en relación a que todo se magnifica en los platós- yo vengo a concursar, lo que páso hace tres años se queda hace tres años. Yo si lo sabéis terminé mi concurso, felicité a todo el mundo y dije esto es concurso y mi vida empieza ahor,a así que yo no quiero que me prejuzgue, y no voy a prejuzgar a nadie" ha expresado conciliadora, dejando entrever que hará borrón y cuenta nueva para llevarse lo mejor posible con el marido de Isa Pi en esta nueva aventura.

"Estoy un poquito nerviosa pero con muchas ganas, y ahora mismo no me dan miedo los enfrentamientos porque creo que lo podré enfrentar. Porque es muy importante, hay otra perspectiva. Al final son tres años, tres años de crecimiento, de madurez, de aprendizaje" ha añadido con una sonrisa, convencida de que el tiempo pasado le ha servico para aprender de los errores que cometió en su primera vez en 'Supervivientes' en 2023.

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