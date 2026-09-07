Previa del Real Madrid - Inter de Milán

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El Real Madrid se estrena este martes (21.00 horas) ante el Inter de Milán en la Champions League 2026-27, un duelo al que los blancos llegan tras el primer pinchazo de la temporada y con las primeras dudas, además de bajas sensibles en el centro del campo, mientras el equipo italiano quiere trasladar a Europa su inicio impecable en la Serie A, en un duelo especial para José Mourinho por el escenario y el rival.

El Santiago Bernabéu acoge la primera jornada de la Fase Liga de esta Champions, en la que los blancos quieren resarcirse de la primera derrota del curso, sufrida este viernes en La Cartuja ante el Real Betis (1-0). El Real Madrid remató en 20 ocasiones, 8 de ellas a puerta, e incluso Kylian Mbappé erró un penalti, por lo que la efectividad fue el gran enemigo blanco en el último encuentro liguero.

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Ese pinchazo convierte el encuentro ante el Inter, primer rival de envergadura en Europa, en un examen de mayor importancia, ya que otro frenazo generaría cierto runrún en el madridismo, después de la ilusión despertada con el mercado de fichajes. Será la primera visita del equipo italiano al Bernabéu desde 2021, aunque no gana en el feudo merengue desde 1967, ya son siete visitas a Chamartín seguidas perdiendo.

Pero este Inter, sin los nombres del pasado, sí presenta una identidad marcada y construida por Cristian Chivu, que vuelve a un estadio en el que levantó la Champions en 2010 -el último con los 'nerazzurri' y con Mourinho como entrenador, en el último servicio para el equipo de Milán antes de su primera etapa en el Real Madrid. Por esto, el de este martes es un partido especial para el portugués.

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El 15 veces campeón de Europa estará arropado por el Bernabéu, donde encadena seis encuentros sin perder, desde la derrota frente al Bayern de Múnich en la ida de cuartos (1-2). Y es que este martes, los pupilos de Mourinho intentará no perder y enlazar dos derrotas seguidas en su casa, algo que no ocurre desde marzo de 2019, cuando el Ajax asaltó (1-4) el feudo merengue.

Para la visita del Inter, el técnico portugués presenta bajas importantes, fundamentalmente en el centro del campo, ya que, además de los lesionados Endrick, Thiago Pitarch, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Éder Militao y Raúl Asencio, están sancionados Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva. Así, Mourinho deberá elegir entre Jude Bellingham, un Aurélien Tchouaméni sin minutos por problemas físicos y el joven Sergio Martínez para acompañar a Fede Valverde en el doble pivote.

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Además, la baja del turco abre las puertas al once a un extremo por la derecha, que saldrá de Brahim Díaz o Yan Diomande, que todavía no ha sido titular en lo que va de curso. En el resto del equipo, el 'pichichi' de la pasada edición, Kylian Mbappé, vuelve a escena y también un Vinícius Júnior que se reencuentra con una de sus competiciones favoritas y con 32, está a solo un pase de gol de convertirse en el cuarto mayor asistente de la historia de la competición.

Por su parte, el Inter de Milán aterriza en la capital española con la firme intención de asaltar el feudo blanco aupado por la remontada en el último encuentro de la Serie A ante el Nápoles, dándole la vuelta a un 0-2, para lograr la tercera victoria consecutiva en un inicio con pleno de la defensa del trono en la competición italiana.

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Con un sistema de tres centrales habitual en el fútbol transalpino, el real Madrid se encontrará a un conjunto muy competitivo y fuerte físicamente, sin perder de vista la calidad de mediocentros como Nicolò Barella o Hakan Çalhanoglu.

Pero, después de ser subcampeón en 2025, la pasada temporada dijo adiós a la competición antes de lo esperado, en el 'playoff' y ante el Bodo/Glimt. Y es que en sus seis últimos partidos de Champions ha perdido cinco, tanto en sus 39 duelos anteriores en la máximo competición continental. Para visitar al Real Madrid, Dimarco es baja y Spence es duda.

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FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Sergio Martínez, Bellingham; Güler, Mbappé y Vinícius.

INTER DE MILÁN: Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.