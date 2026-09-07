Preocupación por la Reina Margarita de Dinamarca, ingresada por un hematoma en la cadera y una leve deshidratación

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Apenas diez días después del fallecimiento del Rey Harald de Noruega el pasado 28 de agosto, la realeza europa vuelve a tener el corazón en un puño después de que la Casa Real danesa haya informado que la Reina Margarita, de 86 años, ha sido ingresada este 6 de septiembre en el Hospital Internacional de Dinamarca tras sufrir una indisposición meses después de su hospitalización por un ataque al corazón.

Tal y como ha explicado el Palacio Real de Amalienborg, la madre del Rey Federico X acudió al hospital "tras sentirse indispuesta" y, después de realizarle las pruebas médicas pertinentes "se ha detectado un nuevo hematoma en la región de la cadera y una deshidratación leve". Y, aunque la Monarca estaría respondiendo bien al tratamiento, deberá permanecer en observación en el Rigshospitalet una semana a la espera de ver su evolución.

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Ante la preocupación que ha desatado este nuevo revés de salud en la Reina Margarita, muy querida en su país, la Casa Real danesa ha lanzado un mensaje tranquilizador al asegurar que su Majestad "tiene buen ánimo y se encuentra bien", aunque su ingreso le impedirá acudir como estaba previsto -en compañía de su hijo y de la Reina Mary- al funeral de Estado del Rey Harald V que se celebrará en la Catedral de Oslo este miércoles 9 de septiembre y que contará con una amplia representación de las Casas Reales europeas, estando confirmada la presencia de los Reyes Felipe y Letizia, y de la Reina Emérita doña Sofía.

"Se prevé que sea hospitalizada durante la próxima semana para someterse a observación y el tratamiento correspondiente" concluye el texto, en el que Palacio ha explicado que cualquier cambio en su estado será transmitido públicamente a través de un nuevo comunicado oficial.

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Este es el tercer ingreso hospitalario de la Reina Margarita en 2026. El 14 de mayo sufrió un ataque al corazón por el que tuvo que someterse de urgencia a una angioplastia con balón en una arteria coronaria; y el 25 de ese mismo mes Casa Real revelaba que se encontraba de nuevo hospitalizada por la misma causa que la ha llevado de nuevo este 6 de septiembre al hospital, un gran coágulo de sangre en la región de la cadera como consecuencia de una caída previa.