Al menos un muerto en Japón por las fuertes lluvias entre alertas por deslizamientos

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Tokio, 7 sep (EFE).- Al menos una persona ha muerto este lunes en Japón por las fuertes lluvias que se están registrando en buena parte del archipiélago, mientras las autoridades meteorológicas han emitido la alerta máxima por posibles deslizamientos de tierra en dos localidades en la región de Tokio.

Una mujer de unos 60 años, que se quedó atrapada en el interior de un vehículo en un paso subterráneo inundado en la localidad de Iwaki, en la prefectura de Fukushima, fue declarada muerta tras ser trasladada al hospital este lunes, recoge la cadena pública de televisión japonesa NHK.

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La noticia llega cuando la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha elevado hasta el nivel 5, el máximo, su alerta por posibles deslizamientos de tierra en las islas de Niijima y Oshima, ambas ubicadas al sur de la ciudad de Tokio.

"Dado que el peligro para la vida es inminente, sigan las instrucciones de las autoridades locales e inmediatamente aseguren su seguridad personal", escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

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Esta misma mañana se emitieron además alertas por lluvias torrenciales para varias ciudades en las prefecturas de Chiba, Ibaraki y Fukushima.

Las fuertes lluvias, que comenzaron el fin de semana, son el resultado de la combinación de un frente otoñal y los efectos del ciclón tropical Krovanh, que se encuentra junto a las islas del sur de Japón. EFE