El regreso de Céline Dion, la cita imprescindible de la semana cultural

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Redacción Internacional, 7 sep (EFE).- Tras seis años apartada de los escenarios, el regreso de Céline Dion, es sin duda la cita imprescindible de una semana cultural que llega muy cargada, con premios de cine, grandes conciertos y mucho movimiento en el lado de los museos.

Céline Dion vuelve a lo grande en París

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Tras deslumbrar con su interpretación del 'Hymne 'a l'amour' en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, Célne Dion demostró que estaba preparada para regresar a los escenarios tras seis años de ausencia debido al síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica.

Y decidió regresar a lo grande con una serie de conciertos en París. Primero anunció 10 fechas entre septiembre y octubre, que muy pronto se convirtieron en 16. Y como la demanda no dejaba de crecer, habrá una segunda tanda, en mayo, con otros 10 conciertos. Los afortunados que consiguieron entrada disfrutarán este sábado de la primera de estas citas.

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Kidman y Bullock, vuelven las hermanas brujas

Casi treinta años después, Nicole Kidman y Sandra Bullock se vuelven a meter en la piel de las hermanas Owens, dos brujas huérfanas marcadas por una maldición familiar: cualquier hombre del que se enamoren está destinado a morir.

La danesa Susanne Bier dirige esta segunda entrega de 'Practical Magic' ('Prácticamente magia'), de cuya historia no se conocen muchos detalles, salvo que seguirá basada en la saga literaria de Alice Hoffman y que Dianne Wiest y Stockard Channing vuelven a interpretar a las particulares tías Jet y Frances Owen.

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La colección Gelman en Faro Santander

El nuevo museo Faro Santander tendría que haber abierto sus puertas el pasado mes de junio, pero la fuerte polémica por la salida de México, aunque sea temporalmente, de la colección Gelman, hizo que la inauguración se retrasara a septiembre.

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Ahora, con las aguas más calmadas, las magníficas obras que componen esa colección mexicana de arte serán las protagonistas de la primera gran exposición de este museo, instalado en un edificio histórico de la Bahía de Santander y cuyo interior ha remodelado el arquitecto británico David Chipperfield. Y situado frente al Centro Botín, un interesante paseo para los amantes del arte.

Carín León y Gustavo Dudamel, el poder de los músicos latinos

En un momento de explosión de la música latina, esta semana hay dos grandes citas con dos grandes nombres de estilos diametralmente opuestos: Carín León y Gustavo Dudamel

León, uno de los principales exponentes de la música regional mexicana, hace historia al convertirse en el primer artista latino en ofrecer una serie de conciertos en la famosa Sphere de Las Vegas, el auditorio más tecnológico del mundo. Quienes visiten la ciudad del juego estos días tendrán siete fechas para disfrutar del espectáculo.

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Y en Nueva York, en el emblemático Radio City Musicl Hall, Gustavo Dudamel asume su cargo como director de la New York Philharmonic con un concierto en el que se interpretarán obras orquestales de Gershwin, Philip Glass, Jessie Montgomery y Arturo Márquez y que contará con la participación de Lizzo, St. Vincent, Aaron Tveit y Joaquina. EFE

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