ONG contabiliza más de 200 dominios en Internet que siguen bloqueados en Venezuela

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Caracas, 7 sep (EFE).- Un total de 202 dominios en Internet, la mayoría relacionados con noticias, siguen bloqueados en Venezuela, denunció este lunes la ONG VE sin filtro, que agregó que el Gobierno "censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, redes sociales y herramientas digitales" que permiten evadir estas restricciones.

En X, la organización subrayó que la "censura puede terminar ya" al afirmar que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), el ente regulador de las telecomunicaciones, puede "ordenar a los proveedores de Internet el cese de los bloqueos" y para ello solo "hace falta voluntad política".

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"Cualquier bloqueo debe ser excepcional, estar sujeto a control judicial y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", manifestó VE sin filtro, organización que se dedica a vigilar, medir y documentar la censura en Internet.

El pasado martes, un centenar de medios de comunicación, organizaciones y asociaciones pidió que se garantice la libertad de expresión en Venezuela, luego de más de 27 años en los que, aseguran, ha habido censura, persecución y restricciones al espacio cívico.

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A través del 'Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela', 38 medios de comunicación y 63 organizaciones exigieron entonces derogar el marco legal que, consideran, es utilizado para "criminalizar la disidencia", así como transformar a la Conatel.

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.EFE

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