Nepal declara luto nacional el decimotercer día tras las riadas con más de 1.300 muertos

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Katmandú, 7 sep (EFE).- Nepal declara este lunes como día de luto nacional por las víctimas de las devastadoras inundaciones que arrasaron el norte del país cerca de la frontera con China, un desastre que deja ya 1.356 muertos y casi 5.000 desaparecidos.

El Gobierno nepalí fijó este luto coincidiendo con el decimotercer día de la tragedia, fecha que marca el fin de los ritos funerarios hindúes, y "se ha decidido que durante ese día la bandera nacional ondeará a media asta en todas las oficinas gubernamentales de Nepal, así como en las embajadas y misiones diplomáticas nepalíes en el extranjero", según un comunicado del Ministerio del Interior.

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De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), el número de víctimas mortales se elevó a 1.356, mientras 4.994 personas continúan desaparecidas entre el lodo y los escombros.

Entre los desaparecidos figuran al menos 587 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. La identificación de los cadáveres y los restos parciales sigue siendo el mayor desafío: hasta el momento, las autoridades solo han podido entregar 98 cuerpos a sus respectivas familias.

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El Gobierno nepalí mantiene un despliegue de rescate sin precedentes con más de 20.000 miembros de las distintas fuerzas de seguridad (Ejército, Policía y Fuerza Armada) operando sobre el terreno.

Pese al tiempo transcurrido desde la mortal avalancha del pasado 26 de agosto, las esperanzas en la "zona cero" se han reavivado en los últimos días tras el hallazgo con vida de varios sobrevivientes.

El sábado, los equipos rescataron a Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años que sobrevivió once días sepultada por una gruesa capa de lodo en su vivienda de Nuwakot.

En la vecina región china del Tíbet, también duramente golpeada por el desastre transfronterizo, el último balance difundido por las autoridades eleva a 43 los fallecidos, mientras 519 personas siguen todavía desaparecidas. EFE