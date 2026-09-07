Los Tigres, del español Pedro Martínez, vencen a Santos en el Apertura femenino

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Monterrey (México), 6 sep (EFE).- Los Tigres UANL, dirigido por el español Pedro Martínez, derrotaron este domingo por 3-0 al Santos Laguna en partido de la sexta jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Maricarmen Reyes, María Sánchez y Alison González fueron las anotadoras del juego.

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Con la victoria, las felinas se confirmaron en el liderato del grupo 1 del certamen con 18 puntos; Santos se quedó con seis unidades en el séptimo lugar del mismo sector.

Tigres controló el duelo desde el inicio y lo reflejó pronto en un saque de banda por izquierda que tomó la sudafricana Chrestinah Kgatlana que encaminó al área y sirvió a Maricarmen Reyes, quien remató de derecha para el 1-0 al minuto dos.

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En el segundo lapso las felinas mantuvieron el dominio.

Al minuto 59, María Sánchez hizo el segundo tanto vía un potente disparo de zurda desde fuera del área con el que superó a la guardameta Kathya Mendoza.

El 3-0 cayó en tiempo agregado con un gol de cabeza de Alison González.

Más temprano el Cruz Azul ganó por 0-2 con goles de Ivonne Gutiérrez y Daniela Calderón.

La sexta jornada concluirá este lunes con dos partidos.

El Atlante recibirá al Juárez y Puebla visitará al León. EFE