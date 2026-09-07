La Bolsa mexicana pierde 0,21%, liga dos sesiones a la baja y cierra en 64.727,54 unidades

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Ciudad de México, 7 sep (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una pérdida del 0,21 %, para ligar dos sesiones a la baja, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, cerró en las 64.727,54 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las pérdidas se concentraron debido al recrudecimiento en las tensiones en Medio Oriente", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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Entretanto, en Estados Unidos el mercado de capitales se mantuvo cerrado por el Día del Trabajo.

En el mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Televisa (-13,03 %), Orbia (-3,07 %), Grupo Carso (-2,54 %), Gruma (-2,15 %) y Megacable (-1,71 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento negativo de este lunes, el índice mexicano se apunta una baja de 1,07 % en lo que va de septiembre, pero registra un avance del 0,65 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al pasar de 16,89 a 16,93 unidades por dólar, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 40,3 millones de títulos por un importe de 2.397 millones de pesos (unos 141,5 millones de dólares).

De las 275 firmas que cotizaron en la jornada, 132 terminaron con sus precios al alza, 127 tuvieron pérdidas y 16 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el 3,75 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3,64 %, y de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el 3,06 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -13,03 %; de la firma de software y servicios Globant (GLOBC A), con el -4,72 %, y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -3,09 %. EFE