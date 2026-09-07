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KuCoin lanza el KCUSD para ofrecer una mayor eficiencia del capital a los titulares de stablecoins

PR Newswire

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PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 7 de septiembre de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza, ha anunciado hoy el lanzamiento de KCUSD, un producto de renta con rendimientos diarios respaldados por activos del mundo real, diseñado para convertir los saldos inactivos de stablecoins en capital productivo. Disponible para usuarios minoristas, de alto patrimonio e institucionales que cumplan los requisitos, KCUSD admitirá inicialmente suscripciones a partir de tan solo 1 USDT, USDC o USDG, sin comisiones de suscripción y con opciones de reembolso en el mismo activo. El KCUSD se lanzará con una TAE base dinámica de hasta el 4 % y permitirá a los usuarios empezar a obtener beneficios simplemente por mantener KCUSD en su saldo. Los rendimientos se abonarán diariamente y se añadirán automáticamente a los saldos de KCUSD de los usuarios, lo que permitirá la capitalización diaria sin necesidad de reinvertir manualmente. Al combinar su capacidad actual para generar rendimiento con el uso previsto de las garantías en el futuro, KCUSD pretende mejorar la eficiencia del capital y potenciar los activos que generan rendimiento como componente fundamental de la infraestructura del mercado de criptomonedas. Los usuarios que cumplan los requisitos y que participen con nuevos fondos válidos durante el periodo de lanzamiento inicial podrán beneficiarse de una TAE promocional de hasta el 6 %.

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Las stablecoins constituyen la base de gran parte de la liquidez en los mercados de activos digitales; sin embargo, siguen existiendo saldos considerables inactivos en las cuentas de negociación para cumplir con los requisitos de margen o aprovechar oportunidades que dependen del momento. Asignar esos activos a operaciones de staking tradicionales o a productos «Earn» independientes puede limitar su utilidad para la negociación, mientras que mantenerlos disponibles de forma inmediata suele implicar renunciar a un rendimiento potencial. Esta ineficiencia reviste especial importancia para las instituciones, los creadores de mercado, las empresas de negociación profesionales y los usuarios con un elevado patrimonio que mantienen grandes saldos en stablecoins durante largos periodos de tiempo. El KCUSD aborda inicialmente el aspecto de la rentabilidad de este reto mediante un modelo sencillo de «mantener para obtener beneficios», mientras que su futura integración prevista como margen tiene por objeto reducir aún más la disyuntiva entre obtener rentabilidad y conservar la utilidad comercial.

«Los mercados de activos digitales están entrando en una nueva fase en la que la infraestructura no solo se evaluará por el acceso y la liquidez que ofrezca, sino también por la eficiencia con la que se pueda movilizar el capital en un sistema financiero que funciona de forma ininterrumpida», afirmó BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. «Nuestra visión a largo plazo es que la rentabilidad, la liquidez y la utilidad del riesgo no deben permanecer aisladas unas de otras. KCUSD comienza ayudando a los usuarios a sacar partido a los saldos inactivos y está diseñado para evolucionar hacia una utilidad comercial más amplia. «Esto refleja nuestra visión de una arquitectura de mercado más eficiente que ofrezca a las instituciones y a los usuarios particulares una mayor flexibilidad a la hora de participar en los mercados digitales globales».

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Se prevé que KCUSD se convierta en una capa de infraestructura que conecte la liquidez, la productividad de los activos y la gestión de riesgos en todo el ecosistema de KuCoin. Partiendo de la generación de rendimiento y ampliándose progresivamente hacia el uso como garantía y en operaciones bursátiles, el KCUSD refleja una evolución más amplia en las finanzas digitales: Las stablecoins están pasando de ser activos de liquidación pasivos y reservas ociosas a convertirse en capital productivo capaz de desempeñar múltiples funciones en mercados que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mediante la creación de una infraestructura fiable en torno a esta transición, KuCoin pretende convertir la eficiencia del capital en una característica inherente al ecosistema de activos digitales y contribuir a sentar unas bases más integradas para la próxima generación de mercados financieros mundiales.

Para obtener más información, visite la página del KCUSD.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

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Para obtener más información, visite www.kucoin.com.

Descargo de responsabilidad

La información tiene únicamente fines de relaciones públicas corporativas y no constituye ninguna recomendación ni asesoramiento de inversión.

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FUENTE KuCoin