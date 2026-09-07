Israel urge a evacuar zonas en Deir el Zahrani, en el sur de Líbano, para atacar posiciones de Hezbolá

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El Ejército de Israel ha ordenado evacuar, en la madrugada de este lunes, algunas zonas del municipio de Deir al Zahrani, en el sur de Líbano, alegando que ese área alberga una instalación presuntamente perteneciente al partido-milicia chií libanés Hezbolá a la cual pretende atacar.

"Instamos a todos los residentes que se encuentren en el edificio marcado en rojo en el mapa adjunto y en los edificios colindantes a que lo evacúen: os encontráis cerca de una instalación perteneciente a la organización terrorista Hezbolá contra la que el Ejército de Defensa va a actuar", ha anunciado la portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, en un mensaje en redes sociales.

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Asegurando no desear "causar ningún daño" a los residentes de esa zona a evacuar, Waweya ha justificado esta actuación esgrimiendo que la misma es producto de la "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, tras el lanzamiento de un dron cargado de explosivos contra las FDI".

"La actividad terrorista de Hezbolá obliga al Ejército de Defensa a actuar con contundencia contra ella", ha sostenido advirtiendo a la población llamada a evacuación que deberán abandonar "inmediatamente" la zona estipulada y alejarse de ella "al menos 300 metros".

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De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad libanés, 4.362 personas han muerto y 12.378 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur del país, en el marco de unos ataques israelíes que no cesan, pese al alto el fuego en vigor.

Fue el 26 de junio cuando Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo, con la mediación de Estados Unidos, que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá.

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Desde entonces, el Ejército de Israel ha continuado sus ataques, principalmente contra el sur del país, esgrimiendo que existen infraestructuras de Hebolá que ponen en riesgo a sus tropas.