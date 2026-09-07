Saprissa consolida liderato tras ganar al Alajuelense del español Rescalvo en el clásico

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San José, 6 sep (EFE).- El Saprissa se consolidó este domingo como líder del torneo de Apertura tras imponerse con un contundente 2-0 al Alajuelense en el clásico nacional costarricense y poner fin a un invicto de más de tres años sin ganar en territorio rojinegro.

Saprissa alcanzó los 18 puntos y se mantiene sólido bajo la dirección de Hernán Medford, ampliando a siete puntos su ventaja sobre el Alajuelense, que cayó hasta la quinta casilla.

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Este derrota aumentó la presión sobre el técnico alajuelense, el español Ismael Rescalvo, quien fue despedido por parte de la afición con gritos de "fuera".

El encuentro fue parejo durante el primer tiempo, pero un apagón que obligó a detener el partido durante cerca de 15 minutos cambió la dinámica.

Tras la reanudación, el delantero Orlando Sinclair abrió el marcador al 45+1, y el centrocampista Sebastián Acuña amplió la ventaja al 52 luego de un error del portero uruguayo Washington Ortega.

Además, el Alajuelense terminó con diez jugadores por la expulsión tras doble amarilla del juvenil Kyan McDonald, de 16 años.

En otro de los duelos, el Cartaginés derrotó por 3-1 a Puntarenas y es segundo con 15 puntos, a solamente tres del Saprissa. Tercero es el Inter San Carlos con 13 unidades y cuarto Sporting con 11 enteros.

El delantero estadounidense de ascendencia mexicana Joaquín Alonso Hernández, abrió el marcador al minuto 5, pero Puntarenas empató por medio del defensor mexicano Hiram Muñoz al 34.

El partido que se encontraba parejo, cambió con las expulsiones de Wálter Cortés y Krisler Villalobos, que dejaron a Puntarenas con nueve jugadores.

Con superioridad numérica, el Cartaginés sentenció el encuentro gracias a un doblete del centrocampista Giancarlo Castro, quien anotó al 65 y al 73.

En otros partidos de la jornada el vigente campeón Herediano continúa con su mala racha tras una nueva derrota por 2-3 frente a Pérez Zeledón, que lo coloca en el sótano con cuatro unidades. Por su parte, Escorpiones cayó por 0-2 ante Inter San Carlos y San Carlos venció por 1-0 al Sporting. EFE

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