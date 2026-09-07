Iglesias de Alemania expresan su preocupación por la victoria de la AfD: "Nuestros peores temores se han confirmado"

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Iglesias de Alemania han expresado su "preocupación" por la victoria del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) en las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado alemán de Sajonia-Anhalt (noreste), aunque sin haber alcanzado la mayoría absoluta.

"Reconocemos que la AfD se ha convertido en el partido más fuerte de Sajonia-Anhalt por un margen claro. Nuestros peores temores se han confirmado, pero debemos aceptar el resultado", señalan en el comunicado conjunto firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK), el obispo Heiner Wilmer, la presidenta del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD), la obispa Kirsten Fehrs, y el presidente del Consejo de Iglesias Cristianas en Alemania (ACK), Christopher Easthill.

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En concreto, aseguran que las iglesias están "particularmente preocupadas" por "la convivencia y la cooperación" entre los habitantes de Sajonia-Anhalt, "por el respeto a la dignidad humana" y por el "orden democrático y libre de Sajonia-Anhalt".

Por ello, hacen un llamamiento a los vencedores de las elecciones para que "respeten plenamente la Constitución del Estado y la Ley Fundamental" y para que "defiendan la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen, religión, estilo de vida, logros o posición social".

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Además, avisan de que observarán "atentamente" y analizarán "críticamente" las futuras acciones políticas y aseguran que no mirarán "hacia otro lado" ni guardarán "silencio cuando se viole la dignidad humana, se ponga en peligro la democracia o se socave el Estado de derecho".

"El resultado electoral revela la magnitud del descontento y la pérdida de confianza. Esto debe tomarse en serio. Sin embargo, lo que permanece inalterable es cómo cientos de miles de personas en Sajonia-Anhalt y en toda Alemania se preocupan las unas por las otras día tras día, asumen su responsabilidad y apoyan a nuestra sociedad", subrayan.

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