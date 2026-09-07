GrapheneOS trabaja en el soporte para RCS para sustituir Google Mensajes con su propia app de mensajería

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Los responsables de GrapheneOS quieren que su aplicación de mensajería sustituya en un futuro a Google Mensajes y para ello han emprendido los trabajos de actualización que, además de introducir una interfaz moderna, adoptará más adelante el soporte para los servicios de comunicación enriquecida (RCS).

GrapheneOS ha decidido reducir al completo su dependencia de Google ofreciendo a sus usuarios mensajería RCS y sustituyendo las aplicaciones de Android Open Source Project (AOSP) por otras propias.

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La compañía ya trabaja en la aplicación de mensajería, que ya cuenta con una renovada interfaz que ha sido escrita con Android Compose, aunque su mayor ambición es incorporar el soporte para RCS, un protocolo que dependen de la infraestructura de Google y de las operadoras de telefonía.

El objetivo es dejar de usar Google Messages, la aplicación de mensajería nativa de Android que sí cuenta con RCS y que acerca la experiencia de uso a la que ofrecen servicios como WhatsApp y Telegram, frente a los tradicionales SMS/MMS. Esto incluye el soporte para el cifrado de extremo a extremo estándar a través de Messaging Layer Security (MLS).

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Este trabajo se realizará por fases, empezando por recrear la parte que gestiona Google Mensajes, para posteriormente depender directamente de los operadores en los que haya soporte para esta tecnología.

A ello se suman los trabajos para "renovar o reemplazar completamente el resto de las aplicaciones de AOSP en el futuro cercano", incluidas OSP Gallery y AOSP Keyboard, como informa en un comunicado compartido en la red social X.

El motivo de estos trabajos se encuentra en que cuentan con más recursos --que obtienen de donaciones--, lo que les ha permitido contratar a un grupo de personas nuevas, con previsión de seguir contratando en un futuro.