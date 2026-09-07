Enric Mas, Juan Ayuso y Paula Blasi liderarán las selecciones en el mundial de ciclismo en ruta de Montreal

07/09/2026 Los seleccionadores españoles, Alejandro Valverde y Gema Pascual, durante la rueda de prensa. DEPORTES RFEC

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Los ciclistas Enric Mas y Juan Ayuso liderarán la lista de la selección española masculina de ciclismo en el mundial en ruta 2026, que se disputa del 20 al 27 de septiembre en Montreal (Canadá), mientras que el combinado élite femenino jugará sus bazas en las figuras de la joven Paula Blasi y la veterana Mavi García.

Los seleccionadores nacionales Alejandro Valverde y Gema Pascual desvelaron durante una rueda de prensa celebrada en Sevilla con motivo de la segunda jornada de descanso de La Vuelta, sus respectivas convocatorias élite para el Campeonato del Mundo de Carretera de Montreal (Canadá). En el acto estuvieron presentes el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso; y Manuel Salvadores, director general de Mitsubishi Motors en España.

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Para la prueba en línea, Alejandro Valverde ha seleccionado a Enric Mas, Juan Ayuso, Markel Beloki, Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Camprubí e Igor Arrieta. Mientras que la selección femenina estará representada en la prueba en línea por la medallista de bronce élite en Ruanda Mavi García, la bronce sub23 de 2025 Paula Blasi, Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín y Sandra Alonso.

La ruta masculina cerrará el Campeonato del Mundo el domingo 27 de septiembre y propondrá un enorme desafío de 273,4 kilómetros y 3.803 metros de desnivel positivo. Tras partir desde Brossard, los corredores accederán a Montreal para completar 12 vueltas al exigente circuito de Mont-Royal, con la sucesión de ascensiones y el desgaste acumulado como grandes factores de selección antes de la llegada en Parc Jeanne-Mance.

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En la contrarreloj individual, los representantes españoles serán Iván Romeo y Pablo Castrillo. Un lucha contra el crono élite que se disputará el domingo 20 de septiembre sobre un recorrido común para hombres y mujeres de 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel positivo, con salida en Avenue du Parc y llegada en Parc Jeanne-Mance. El trazado combinará sectores urbanos y numerosos cambios de dirección con tramos especialmente rápidos, incluyendo el paso por el Circuit Gilles-Villeneuve.

La carrera femenina tendrá lugar el sábado 26 de septiembre sobre 180,1 kilómetros y 2.570 metros de desnivel positivo. Tras el tramo inicial desde Brossard hasta Montreal, las corredoras afrontarán ocho vueltas al circuito de Mont-Royal, un escenario de gran exigencia que irá acumulando desgaste vuelta tras vuelta y que debe favorecer una carrera muy selectiva.

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Para la contrarreloj individual, Gema Pascual contará con la campeona de España Mireia Benito y Paula Blasi. Ambas afrontarán también los 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel del recorrido de Montreal, que abrirá la competición élite femenina el domingo 20 de septiembre. El trazado partirá de Avenue du Parc, atravesará diferentes zonas de la ciudad y el entorno del Circuit Gilles-Villeneuve antes de regresar hacia Parc Jeanne-Mance para resolver la pelea por el maillot arcoíris.

Al respecto de la convocatoria, la seleccionadora nacional destacó que España tiene "un gran equipo". "Contamos con la experiencia de Mavi, que ya sabe lo que es subir al podio y que prepara muy bien siempre estas citas, y con la irrupción y el talento de una Paula que está haciendo una gran temporada. Además, tenemos ciclistas que saben desenvolverse en todos los terrenos como Mireia, Sara, Usoa y Sandra. Seremos un bloque fuerte y compacto y tenemos que aprovecharlo", agregó.

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