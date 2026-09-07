Al menos tres muertos y nueve detenidos en una operación antiterrorista en el sur de Irán

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Teherán, 7 sep (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras nueve fueron detenidas en una operación contra supuestos grupos vinculados a Estados Unidos en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste de Irán, en un repunte de la violencia en esta zona en los últimos días.

En la operación fueron desmanteladas tres células “vinculadas al enemigo estadounidense-sionista” cuanto intentaban ingresar al país y antes de que pudieran realizar “cualquier acto de sabotaje o acción terrorista”, informó el Ministerio de Inteligencia iraní en un comunicado recogido por la agencia Mizan.

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De acuerdo a la cartera, estos grupos habrían “recibido formación militar, así como entrenamiento en fabricación y colocación de explosivos y en asesinatos” desde fuera del país y disponían de “un cantidad considerable de armas y municiones de guerra”.

Sin embargo, el ministerio no ofreció detalles de dónde ocurrieron los hechos o a qué grupo pertenecían los supuestos terroristas.

Esta misma mañana, las autoridades locales de la provincia informaron de la muerte de dos muertos de las fuerzas de seguridad iraníes que se encontraban en un vehículo que transportaba alimentos y equipos logísticos para miembros de la milicia Basij, subordinada a la Guardia Revolucionaria.

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El sábado dos personas murieron en un operación parecida anunciada por la Guardia Revolucionaria. El dicho operativo tenía como objetivo impedir “actos terroristas como parte de la guerra de EE.UU." en la zona.

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es una región mayoritariamente suní en la que operan grupos armados de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas dedicadas al contrabando y al narcotráfico.

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La región es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Jaish al-Adl, una organización suní que busca la independencia de la región y que la República Islámica considera terrorista.

Desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, las autoridades iraníes han detenido a miles de personas a las que acusan de ser «espías» y «traidores a la patria», en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y de la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero. EFE

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