Agencias

AI critica la condena a 13 años de cárcel de opositor y defensor de derechos azerbaiyano

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Moscú, 7 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) criticó este lunes la condena a 13 años de cárcel en Azerbaiyán de Anar Mamedli, conocido defensor de derechos del país caucásico que durante más de dos años se encontraba en prisión preventiva.

"Anar Mamedli fue condenado a trece años de prisión por 'crímenes' que no cometió", señaló en un comunicado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

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Según la ONG, el juicio al que fue sometido el opositor era "injusto" y demostró la mano dura de las autoridades con sus críticos.

La Fiscalía del país caucásico acusaba a Mamedli, director del Centro de Control de Elecciones y Educación Democrática, de "contrabando de divisas", "lavado de dinero", "evasión de impuestos" y otros delitos.

En febrero de 2024, antes de unas elecciones presidenciales anticipadas en Azerbaiyán, que fueron boicoteadas por la oposición, Mamedli lamentó que los ciudadanos no tuvieran una alternativa real a la hora de apoyar una opción política u otra. EFE

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