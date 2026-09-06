Un avión de carga se incendia tras salirse de la pista durante un aterrizaje en Miami

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Un avión Boeing 767-300 de carga de la empresa 21 Air contratado por Amazon se ha incendiado este domingo tras salirse de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami durante una maniobra de aterrizaje.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA por sus siglas en inglés) ha informado de que el vuelo 7598 se ha salido de la pista sobre las 14.00 horas (20.00 horas en la España peninsular). El avión había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico.

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"La FAA va a investigar. Contacten con la aerolínea para obtener más información", concluye el mensaje publicado por el organismo en redes sociales. El incidente ha provocado la paralización del aeropuerto.

Los Bomberos de Miami-Dade han informado de que el aparato ha impactado contra "varios vehículos" y las imágenes y vídeos publicados en redes sociales muestran el avión cruzando la Avenida 67 Noroeste.

Los bomberos trabajan ya en la extinción del incendio con la movilización de unas 60 unidades del cuerpo.