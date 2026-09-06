Sanxenxo (Pontevedra) lleva a su sartén gigante el reto de la tortilla más grande del mundo

Guardar

Sanxenxo (Pontevedra), 5 sep (EFE).- Una sartén de seis metros de diámetro, 17.000 huevos y diez toneladas de tortilla han convertido este sábado Sanxenxo en escenario de un nuevo reto gastronómico, con miles de personas pendientes de la elaboración y posterior reparto de la que aspira a ser la tortilla de patatas más grande del mundo.

La empresa familiar 'El huevo de la abuela', que ya protagonizó el año pasado en Melide (A Coruña) la elaboración de una tortilla gigante que permitió revalidar el récord mundial, ha trasladado ahora el desafío a Sanxenxo, en el marco de las actividades de la Feira da Cebola y las fiestas de Santa Rosalía.

PUBLICIDAD

Para preparar el plato han sido necesarios 17.000 huevos, 1.700 kilos de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. En la operación han participado 72 personas y ha sido necesaria una grúa de 75 toneladas para manejar la enorme sartén.

Como ya ocurrió en Melide, donde el año pasado se elaboraron unas 12.000 raciones con una tortilla de unas diez toneladas, el reto gastronómico ha despertado la expectación de cientos de personas.

La preparación ha culminado a las 14:15 horas, momento en el que ha comenzado el reparto de 10.000 raciones.

Las porciones, con y sin cebolla, se han vendido a tres euros y la recaudación se destinará a fines benéficos.

El precedente de Melide estuvo marcado especialmente por el momento del volteo, cuando una grúa levantó la sartén con la tortilla gigante, algo que también ha generado expectación en Sanxenxo.

El desafío se ha realizado sin ensayos previos y ha terminado con éxito, después de que el contenido apenas se saliera de la sartén.