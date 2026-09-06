Fran Rivera rompe su silencio sobre Cayetano y Tamara Gorro

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Francisco Rivera ha vivido con especial emoción la última edición de la Goyesca de Ronda, una cita muy señalada para el torero y su familia que este año ha celebrado además su 75 aniversario. Tras el éxito del festejo, que contó con las destacadas actuaciones de José María Manzanares y Juan Ortega, Fran atendió a los medios como protagonista de una jornada que llevaba meses preparando y que agotó las entradas en tiempo récord. Acompañado por Lourdes Montes, el diestro se mostró orgulloso del resultado y agradecido por el respaldo recibido tanto por los toreros como por la afición.

Uno de los asuntos sobre los que fue preguntado fue precisamente la ausencia de su hermano Cayetano en la Goyesca, especialmente significativa por tratarse de una fecha vinculada a la historia familiar. Rivera evitó entrar en cualquier especulación sobre los motivos de su hermano para no asistir y dejó claro que no quería alimentar determinadas interpretaciones: "Sí, pues estaba aquí, estaba aquí en casa, si no ha ido a los toros, no sé, él sabrá", aseguró. Ante las preguntas sobre si Cayetano habría querido retirarse en Ronda y si él no habría dado su aprobación, el torero fue tajante: "Cayetano se cortó la coleta el año pasado, hasta donde yo sé".

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Más allá de la Goyesca, el mayor de los hermanos Rivera también habló de una posible vuelta a los ruedos, aunque quiso rebajar cualquier expectativa. Explicó que mantiene la ilusión de participar algún día en un festival benéfico para que sus hijos y algunos amigos que no le han visto torear puedan disfrutar de ese momento, pero insistió en que, por ahora, se trata únicamente de una idea y no de un proyecto cerrado: "Es una ilusión, una idea, y bueno, ya veremos si soy capaz o no", explicó, dejando claro que no existe ninguna decisión definitiva al respecto.

Entre las cuestiones personales que surgieron durante el encuentro con los medios, Francisco también fue preguntado por Tamara Gorro y por la relación que mantiene con ella su hermano Cayetano. Lejos de entrar a valorar a la presentadora, el torero reconoció que apenas tiene trato con ella y que, por ese motivo, no puede pronunciarse: "No la conozco. Es que no puedo opinar porque no la conozco", afirmó, recordando que únicamente habría coincidido con ella hace muchos años, en una cena, fiesta o cumpleaños. Una respuesta con la que Fran prefirió mantenerse al margen de cualquier valoración sobre la pareja de su hermano.

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