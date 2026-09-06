Fallecen dos jóvenes de 23 años en un accidente en la AS-15, en Degaña

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Dos jóvenes de 23 años han fallecido esta madrugada tras sufrir una salida de vía por el margen izquierdo y posterior vuelco con el turismo en el que viajaban, un Reanult Clio, en la carretera AS-15, de Cerredo a La Collada, en Degaña.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso inicial a las 1.15 horas a través del 112 de Castilla y León, en el que se alertaba de la presencia de un coche volcado en una zona boscosa y se indicaba que no había nadie en su interior. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) movilizó a tres efectivos de los Bomberos con base en Cangas del Narcea, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo de primera salida.

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Posteriormente, el alertante informó de que sí había personas dentro del automóvil, por lo que también se solicitó la colaboración de los Bomberos de Villablino. Una vez en el lugar del siniestro, los efectivos abrieron acceso para que el personal sanitario pudiera atender a los ocupantes, confirmándose el fallecimiento de ambos.

Tras obtener la pertinente autorización, los bomberos procedieron a la excarcelación de los dos cuerpos sin vida. Para efectuar el rescate del vehículo volcado fue necesario retirar los asientos, la puerta y el pilar central por el lado del acompañante. Los efectivos dieron por finalizada la intervención tras regresar a su base a las 7.49 horas.

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Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Destacamento de Tráfico de Ribadesella y un oficial de servicio, así como asistencia médica del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó a personal sanitario de la zona y una UVI móvil de Cangas del Narcea. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del suceso.