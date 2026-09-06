Reanudan visitas al Camino Inca de Machu Picchu, tras cierre por lluvias intensas

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Lima, 6 sep (EFE).- La red del Camino Inca hacia la ciudadela arqueológica de Machu Picchu, en la región peruana de Cusco, reabrió al turismo después del mantenimiento en varios tramos de sus rutas que habían quedado afectadas por deslizamientos de lodo por las intensas lluvias, informó este domingo la Dirección Desconcentrada de Cultura en esa región surandina.

Más de 400 turistas peruanos y extranjeros, así como guías y personal de apoyo o porteadores ingresaron este fin de semana a la red del Camino Inca, después de las labores de conservación en varios tramos de las rutas 1, 2 y 3 que resultaron dañados por la activación de quebradas.

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Los viajeros que ingresaron a estas rutas proceden de Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil, Canadá, España, Colombia, Australia, México, Alemania, Rusia, Polonia y Chile, según informó la agencia estatal Andina.

La reanudación de la ruta permitió el ingreso de 25 grupos organizados, integrados por 139 turistas extranjeros, incluidos 3 niños, 25 guías oficiales de turismo y 240 personas de apoyo, que iniciaron su recorrido desde el centro poblado de Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, ubicado en el kilómetro 82 de la vía férrea hacia Machu Picchu.

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Las labores de mantenimiento se realizaron en muros de contención, plataformas del camino, muros de encauzamiento, defensa ribereña, la descolmatación del riachuelo de Llulluchapampa, habilitación de sistemas de drenaje de aguas pluviales y remoción de rocas en los sectores de Unkawayqo y Falsopaso, en el abra Warmiwañusqa.

Igualmente, la Dirección de Cultura llevó a cabo la rehabilitación de campamentos y áreas de descanso en Llulluchapampa de los campamentos 1, 2, 10 y 18 en Paqaymayo Alto, así como la rehabilitación de las captaciones de agua para los servicios higiénicos en los sectores de Ayapata, Llulluchapampa y Paqaymayo Alto.

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Las autoridades peruanas suspendieron el ingreso el pasado 18 de agosto debido a los deslizamientos de tierra, crecida de ríos, inundación de campamentos, colapso de servicios higiénicos y erosión de suelos que se produjeron en los sectores de Llulluchapampa, Ayapata, Pagaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna.

En ese sentido, la Dirección de Cultura había dispuesto el retorno de los visitantes y la suspensión de nuevos ingresos, ante los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) de la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha golpeado especialmente el sur peruano.

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La normativa aprobada por las autoridades en los últimos años estableció un límite máximo de 4.500 visitantes por día en Machu Picchu en temporada baja o regular, y de 5.600 visitantes por día para temporada alta.

Sin embargo, un estudio de la Contraloría General de Perú que reveló que Machu Picchu sufrió una sobrecarga de 91.836 personas entre 2024 y 2025 por el ingreso no contabilizado de miles de personas y que en determinadas fechas se superó el aforo permitido. EFE

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