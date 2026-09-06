Hoy será noticia. Lunes, 7 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Vivas interviene en Madrid para hablar de la crisis migratoria en Ceuta

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Madrid/Ceuta (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, interviene este lunes en Madrid en el Nueva Economía Fórum, donde será presentado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y arropado por seis presidentes de comunidades gobernadas por el PP, para hablar de la crisis migratoria en la ciudad, donde se manifiestan vecinos de las barriadas periféricas.

El presidente ceutí acercará al auditorio la realidad por la que está pasando Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Sánchez reúne a diputados y senadores socialistas para fijar prioridades

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes a diputados y senadores socialistas para fijar sus prioridades en este último tramo de la legislatura, en un momento que sigue marcado por la crisis de Ceuta y sus consecuencias y pendiente de presentar los presupuestos del Estado para 2027.

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Además, la cita servirá para establecer las líneas del trabajo en el nuevo periodo de sesiones parlamentarias.

CURSO ESCOLAR

Más de ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias inician esta semana el curso escolar

Madrid (EFE).- La mayor parte de los más de ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias inician esta semana el curso escolar, marcado por movilizaciones de profesores en varias comunidades y por la situación en Ceuta.

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Ciudad esta donde los centros educativos tendrán vigilancia policial 24 horas mientras dure la crisis migratoria.

LEY NIETOS

El Supremo celebra vistas para medidas solicitadas por Iustitia Europa y Vox contra altas en Censo Electoral

Madrid (EFE)- El Tribunal Supremo celebra dos vistas para estudiar las medidas cautelares solicitadas por el partido Iustitia Europa y Vox contra las altas que, según esos partidos, se van a incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la denominada ley de nietos.

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La ley de nietos permite en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española.

PLUS ULTRA

Se reanuda la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra

Madrid (EFE).- La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra se reanuda en la Audiencia Nacional con la declaración del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, quien presentó un escrito de colaboración en el que apuntó a la "pretensión de cobrar" del expresidente a la hora de conseguir el préstamo para la compañía.

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Este lunes está citado Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, y el martes es el turno del ex director general de la compañía, Roberto Roselli.

JUICIO LEZO

Comienza el primer juicio del caso Lezo sobre el Canal de Isabel II

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional comienza el primer juicio del caso Lezo, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de la empresa Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II de Madrid, en el que están acusados Juan Bravo y Pedro Calvo, exconsejeros del gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón.

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No obstante, se trata de una presunta trama de corrupción en torno a operaciones del Canal de Isabel II que comenzó a investigarse en 2016.

MODA MADRID

Arrancan dos semanas de moda OModa Madrid es Moda y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Madrid(EFE).- Este lunes arrancan dos semanas de moda en Madrid, OModa Madrid es Moda y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, dos propuestas que aúnan la moda de autor española, con la mirada puesta en las nuevas generaciones.

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Además, los desfiles serán en lugares singulares, como los Jardines de Sabatini, junto al Palacio Real.

TIEMPO VERANO

Temperaturas elevadas aunque con descensos en zonas del noreste y el Cantábrico

Madrid (EFE).- El calor seguirá dominando el panorama meteorológico esta semana, en la que se prevén temperaturas superiores a la media habitual para esta época del año, con máximas de 36 grados en el este, centro y sur peninsulares, con escasas precipitaciones, acotadas inicialmente al extremo norte y zonas montañosas de Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte del país. Únicamente en el área cantábrica y el norte de Galicia predominará el cielo nuboso o cubierto, con baja probabilidad de alguna llovizna. EFE