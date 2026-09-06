ONG independiente confirma dos nuevos feminicidios en Cuba y suben a 47 en este año

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La Habana, 6 sep (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este domingo dos nuevos feminicidios en Cuba, y con ellos suman 47 los crímenes machistas reportados en el curso de este año, según los datos compilados por EFE.

Una de las víctimas es Yadelaine (Yade) Roque Torres, de 25 años, asesinada el pasado 4 de agosto por su expareja, quien tras fugarse de una prisión la atacó frente a la puerta de su casa en la localidad rural La Caoba, cerca del poblado El Cobre, en la provincia Santiago de Cuba (este).

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Las activistas de AT refieren que el agresor se suicidó tras cometer el feminicidio, según confirmó su Observatorio de Género (OGAT) con fuentes comunitarias.

Además relatan que la hija de Yadelaine Roque -de una relación anterior- y que tiene unos cinco años, presenció el crimen cometido contra su madre.

El otro caso reportado es el de Bertha Veitia López, de 64 años y empleada del hospital local, ocurrido a manos de un supuesto conocido, el pasado 26 de agosto, en la ciudad de Nuevitas, provincia Camagüey (centro-este).

El cuerpo de Bertha fue hallado en un sembrado de plátanos, en condiciones que "muestran una gran crueldad y misoginia", y su agresor se encuentra bajo custodia policial, añade el informe.

La ONG subraya que el alza de la violencia en general en Cuba "ha sido confirmada por observatorios que siguen este problema con mucha preocupación y tristeza".

Asimismo indica que actualmente investigan doce posibles feminicidios alertados en 2025, cinco intentos y un asesinato de un hombre por motivos de género; así como quince posibles crímenes machistas y veinte intentos alertados en 2026.

La ONG ha expuesto su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en la primera mitad de este año. Entre mayo y junio su registro ha sumado 17 feminicidios y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

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En ese sentido ha considerado que la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

Asimismo ha insistido en denunciar "la persistencia de la violencia extrema" en la isla contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con "altos niveles de brutalidad".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

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De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de estas ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 feminicidios. EFE