El ejército ruso ataca dos centros logísticos y barco mercante en el puerto de Odesa

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Moscú, 6 sep (EFE).- El ejército ruso atacó este domingo dos centros logísticos y un barco mercante en la región de Odesa, principal puerto ucraniano en el mar Negro, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el parte de guerra vespertino, los centros atacados por los drones rusos Geran-4 servían para fabricar aparatos no tripulados y almacenar tanto esos equipos como sus piezas de repuesto.

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Moscú también golpeó con drones de asalto un barco mercante que transportaba equipos militares para el ejército ucraniano.

Por su parte, las autoridades leales a Moscú en la región ucraniana de Zaporiyia acusaron al enemigo de atacar un mercado en la ciudad de Energodar -que acoge la mayor central nuclear de Europa-, donde resultaron heridas seis personas, una de ellas de gravedad.

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Los ataques coincidieron con las consultas en Kiev entre los emisarios de la Casa Blanca y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de hacer lo mismo el sábado en el Kremlin con el líder ruso, Vladímir Putin.

Rusia y Ucrania acordaron cesar los ataques durante 72 horas -sábado, domingo y lunes-, pero sólo contra sus respectivas capitales, no contra el resto del territorio. EFE