La ONU busca colaborar con todas las partes para impulsar un proceso político en Sudán

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Jartum, 6 sep (EFE).- El enviado personal del secretario general de la ONU para Sudán, Pekka Haavisto, aseguró este domingo desde Jartum que está dispuesto a cooperar con todas las partes para impulsar el proceso político en el país tras tres años en guerra, una iniciativa vista con escepticismo por parte de la oposición.

En un comunicado emitido por el Consejo Soberano sudanés, liderado por Abdelfatah al Burhan, Haavisto afirmó que el "diálogo es el camino para lograr una paz sostenible y un alto el fuego integral", después de que ambos se reunieran en la capital sudanesa, donde comenzó el conflicto hace tres años y se extendió a prácticamente todo el país.

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Señaló su "disposición a cooperar y colaborar estrechamente con todas las partes y actores sudaneses, y a trabajar con los socios del Quinteto para impulsar el proceso político, garantizando que sea inclusivo, integral y responda a las aspiraciones del pueblo sudanés".

El Quinteto es una coalición diplomática internacional -compuesta por la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Liga Árabe, la Unión Europea y la ONU- con el objetivo de presionar a las partes en conflicto para detener la escalada militar, facilitar la ayuda humanitaria y abrir canales de diálogo democrático entre los actores políticos sudaneses.

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Precisamente anoche, Al Burhan, también jefe del Ejército sudanés, rechazó la participación del líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti y con quien se enfrenta en la actual guerra-, en el diálogo en Jartum para abordar la transición política, al considerar que este proceso corresponde a las fuerzas políticas y civiles, y no a los actores militares.

El pasado 15 de agosto, Al Burhan aceptó impulsar un proceso político nacional mediante un mecanismo independiente para facilitar un "diálogo sudanés integral", con el objetivo de alcanzar un amplio consenso nacional y encauzar la transición del país.

A finales del mes pasado, arrancaron en la capital las actividades del llamado Comité Preparatorio para el Diálogo Sudanés-Sudanés, concebido para abrir consultas con fuerzas políticas, civiles y comunitarias dentro y fuera del país y formular una visión compartida para la etapa transitoria.

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El proceso, sin embargo, ha sido recibido con fuerte escepticismo por parte de sectores opositores.

La guerra entre el Ejército y las FAR estalló en abril de 2023 y, desde entonces, se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de alrededor de otras 14 millones. EFE