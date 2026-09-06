0-0. El Málaga, que falló un penalti, y el Levante firman tablas

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Málaga (España), 6 sep (EFE).- El Málaga y el Levante firmaron tablas sin goles este domingo en un partido en el que el delantero malaguista Carlos Ruiz 'Chupete' falló un penalti en el minuto 9 que marcó el devenir del enfrentamiento.

El equipo malagueño se presentó con cuatro novedades en el once inicial, José Salinas, Pablo Martínez, Dani Lorenzo y Juan Cruz, ante un conjunto levantino que repitió la alineación del partido en que goleó la pasada jornada al Betis.

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El Levante, un equipo hecho, formado, sin fisuras, tenía al rival bien estudiado y en el primer minuto de juego se aprovechó de una indecisión de la zaga malaguista y el delantero argentino Thiago Fernández, solo delante del guardameta Alfonso Herrero, erró.

El Málaga no se descompuso y siguió con su misma filosofía, jugando el balón desde atrás, entrando por las bandas con Juan Cruz y David Larrubia, que intentaban desbordar a sus pares.

Un centro por la izquierda de Juan Cruz golpeó en una mano de Nacho Pérez y el colegiado Luis Bestard señalizó penalti, en el minuto 7.

Chupete fue el encargado de lanzar y su disparo lo atajó el guardameta Mathew Ryan, cuyo despeje llegó al propio delantero malaguista, quien logró fajarse de un defensor e introducir el balón, con un toque sutil, dentro de la portería, pero el colegiado lo anuló por falta del atacante local.

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El partido se tranquilizó y, aunque el Málaga insistía, el Levante defendía y resistía las embestidas, por ejemplo de David Larrubia, inconmensurable, al igual que Dani Lorenzo, motor y canalizador del juego malaguista.

Los minutos pasaban y el marcador no se movía, a pesar de las ocasiones del Málaga, desbaratadas por la buena zaga del Levante, segura y atenta a los centros.

La segunda parte se inició con los mismos jugadores e igual decorado que los primeros 45 minutos, con dominio del Málaga, pero sin encontrar el espacio necesario para generar peligro ante un Levante cerrado, bien plantado e intentando salir a la contra con velocidad.

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El Levante, viendo que el Málaga acusaba el esfuerzo físico y cedía muchos metros, cogió el mando del partido y tuvo varias opciones para adelantarse en el marcador, aunque algunas las desbarató el guardameta Alfonso Herrero y otras las erraron los delanteros.

Al final, 0-0 y el Málaga sigue sin ganar tras cuatro jornadas disputadas, con dos empates y dos derrotas, y el Levante acumula dos igualadas, una derrota y una victoria.

- Ficha técnica:

0 - Málaga: Alfonso Herrero; Rafita (Puga, min. 67), Recio, Einar Galilea, Salinas; Larrubia, Pablo Martínez (Izan Merino, min. 59), Dani Lorenzo (Ramón Enríquez, m. 67), Juan Cruz (Joaquín, m. 59); Dotor (Cajuste, m. 86); Chupete.

0 – Levante: Ryan; Nacho Pérez (Toljan, m. 77), Dela, Mandi, Manu Sánchez; Enzo Bardeli (Hugo Sotelo, min. 77), Oriol Rey, Olasagasti (Requena, m. 86); Roger Brugué, Thiago (Paco Cortés, m. 77), Iván Romero (Yanis Musuayi, m. 60).

Árbitro: Luis Bestard. Amonestó a los locales Dani Lorenzo (min. 25), Rafita (m.34), Pablo Martínez (m. 46) y Puga (m. 92), y al visitante Dela (min. 70), y al técnico Luis Castro (m. 82).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Rosaleda ante 30.000 espectadores. EFE

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