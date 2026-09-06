Indonesia restringe vuelos y actividades por la ceniza del Anak Krakatau, aunque descarta riesgo de tsunami

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Las autoridades indonesias han restringido este domingo parte de la actividad aeroportuaria y otras actividades en zonas de Java y Sumatra debido a la explosión de la ceniza procedente del volcán Anak Karkatau, cuya actividad se ha intensificado durante el fin de semana, si bien los organismos de emergencias del país han descartado un riesgo inminente de tsunami.

La nube de ceniza ha obligado a modificar y suspender operaciones en varios aeropuertos, entre ellos el Soekarno-Hatta de Yakarta, el principal del país. De acuerdo con el Ministerio de Transportes, la situación ha afectado a 209 vuelos y a cerca de 22.8000 pasajeros, con cancelaciones, retrasos y cambios de programación tanto en conexiones nacionales como internacionales.

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Las restricciones también han alcanzado a otros aeródromos, mientras compañías como Garuda Indonesia, AirAsia, Singapore Airlines y Cathay Pacific han anunciado ajustes en sus operaciones. "Varios vuelos de AirAsia con origen y destino en Yakarta fueron cancelados o reprogramados", ha declarado el director ejecutivo interino de AirAsia Indonesia, el capitán Achmad Sadikin, en declaraciones recogidas por el diario 'The Jakarta Post'.

"La situación provocada por las cenizas volcánicas también ha obligado a realizar ajustes operativos en determinados servicios de AirAsia cuyas rutas de vuelo podrían verse afectadas", ha añadido, señalando que los pasajeros afectados habían sido informados sobre el estado de sus vuelos y las alternativas disponibles.

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La actividad del Anak Krakatau, situado en el estrecho de la Sonda entre Java y Sumatra, se intensificó durante la noche del viernes y, hasta el momento, la agencia meteorológica indonesia ha detectado ceniza en distintas zonas de Yakarta, Banten, Java Occidental, Lampung, Bengkulu y Sumatra Meridional, con columnas que han alcanzado varios kilómetros de altura.

Este episodio ha tenido también repercusión en la vida cotidiana de algunas comunidades próximas, que han visto como varias escuelas han suspendido sus actividades ante las molestias provocadas por la ceniza, o como pescadores de la zona han interrumpido sus salidas al mar. En Bandar Lampung, las autoridades han recurrido además a camiones cisterna para humedecer las principales carreteras y evitar que el material volcánico se levante y dificulte la circulación.

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"Se ordenó a la agencia de desastres y al departamento de bomberos de Bandar Lampung que rociaran agua en varias carreteras principales", ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Eva Dwiana. "Esperamos que el rociado reduzca la ceniza volcánica en suspensión del Monte Anak Krakatau que está molestando a los residentes y usuarios de la vía", ha agregado.

Así las cosas, las autoridades han pedido a la población que extreme las precauciones ante la caída de ceniza, utilizando mascarillas y protección ocular, limitando las actividades al aire libre y aumentando la atención al volante por la posible reducción de la visibilidad. También han recomendado a residentes, pescadores y turistas que se mantengan alejados de un radio de tres kilómetros alrededor del cráter activo.

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Pese a la preocupación generada por el recuerdo del tsunami de diciembre de 2018, que dejó cientos de muertos en las costas de Java y Sumatra, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) ha llamado a la población a mantener la calma. Una evaluación del Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos (PVMBG) ha concluido que el crecimiento del edificio volcánico desde aquel episodio sigue siendo limitado y no apunta a un colapso masivo capaz de provocar un tsunami.

"Por lo tanto, esperamos que los residentes de Banten y Lampung no entren en pánico", ha insistido el portavoz de la BNPB, Berton SP Panjaitan, al tiempo que ha asegurado que las autoridades mantienen una vigilancia estrecha sobre la evolución del volcán.

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El Anak Krakatau, cuyo nombre significa "hijo de Krakatau", surgió tras la destrucción del antiguo Krakatoa en una gigantesca erupción registrada en 1883. La actividad del volcán y sus antecedentes mantienen especialmente atentos a los servicios de emergencia, que han reforzado la vigilancia y preparado las rutas de evacuación y los puntos de reunión de las poblaciones costeras.