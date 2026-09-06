El Movistar Estudiantes ficha a Paula Strautmane tras la salida de Kristina Topuzovic

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El Movistar Estudiantes ha anunciado este fin de semana el fichaje de la alero letona Paula Strautmane, de 29 años y 1,85 metros de altura, para ocupar el hueco generado en su plantilla tras la reciente salida de la alero serbia Kristina Topuzovic, de 32 años y 1,83 metros de altura.

Strautmane llega al proyecto estudiantil para el inminente curso 2026-27 "con una amplia experiencia en el baloncesto europeo y también en LF Endesa", según indicó el propio club madrileño en su página web.

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"La pasada temporada militó en Israel con Maccabi Ramat Gan, donde promedió 7,2 puntos, 6,5 rebotes y 2,9 asistencias, después de haber jugado en Francia con Charnay Bourgogne (2024-25), en Bélgica con Kangoroes Mechelen (2023-24) y durante dos temporadas en LF Endesa con Cadí La Seu (2021-23)", resumió la nota de prensa.

"Antes de dar el salto a España, inició su carrera profesional en su país natal con TTT Riga (2019-20) y continuó en Rumanía, donde defendió la camiseta de NKA Universitas PEAC (2020-21)", añadió ese comunicado.

"Internacional habitual con la selección absoluta de Letonia, Strautmane también ha representado a su país en varias ocasiones en la modalidad de 3x3, ampliando así su experiencia en diferentes formatos y competiciones del baloncesto internacional", subrayó la nota del 'Estu'.

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Isaac Fernández, entrenador del equipo femenino, lamentó el adiós de Topuzovic por problemas físicos. "Me sabe mal lo de Kristina porque todos teníamos mucha ilusión en que pudiera tener un buen año después de lo que ocurrió la temporada pasada, pero evidentemente la salud es lo primero. Esperamos que tenga una buena recuperación y pueda volver a jugar", declaró a los medios oficiales de la entidad colegial.

Aunque negó que Strautmane tuviera "las mismas características" que Topuzovic, la elogió: "Es tremendamente dura a nivel defensivo, tiene un buen tiro a pies quietos y conoce la liga porque ya ha jugado en España un par de años en La Seu". "Ha hecho buenas temporadas en Francia e Israel y creo que nos va a ayudar", agregó Fernández.

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"Puede alternar el '3' y el '4', nos va a ayudar mucho en el rebote y nos va a permitir hacer cambios defensivos. Además, conoce a jugadoras con las que ya había compartido vestuario en otros momentos, así que la adaptación debería ser buena", auguró. "Es una situación distinta a la de Kristina, pero también muy útil para el equipo", concluyó Fernández.