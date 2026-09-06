El Consejo Central de Judíos de Alemania expresa su "consternación" por la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt

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El presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, ha manifestado su "consternación" por la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

"Personalmente, estoy consternado por el resultado de estas elecciones (...). Un partido clasificado como de extrema derecha está a un paso de gobernar en solitario un estado alemán", ha afirmado Schuster en declaraciones al periódico 'Die Welt'.

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Schuster ha recordado que en los últimos habían dejado claro cuáles eran sus objetivos. "Quienes han votado hoy por ellos a pesar de estos objetivos o precisamente por ellos, son responsables de este resultado", ha señalado.

La presidenta de la Comunidad Judía de Múnich y la Alta Baviera, Charlotte Knobloch, también ha manifestado su estupefacción por el resultado electoral. "En días como estos, me cuesta reconocer mi patria (...). Que los extremistas de derecha pudieran volver a ganar elecciones en Alemania de esta manera es algo que jamás habría imaginado ni en mis peores pesadillas", ha apuntado.

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Knobloch se ha referido a la alta participación en las elecciones, del 80% según datos oficiales, lo que implica que "los cimientos de la democracia en nuestro país ya no funcionan y lo diré con toda franqueza: eso me asusta".

También una superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz, Eva Umlauf, ha comparado la victoria de AfD con el ascenso del Partido Nazi de Adolf Hitler en la década de 1930. "¡Este resultado electoral nos asusta! ¿Qué camino está siguiendo Alemania? ¿El camino que ya ha tomado?", ha planteado Umlauf quien preside el Comité Internacional de Auschwitz.

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Umlauf, de 83 años, ha mencionado que "nosotros, como supervivientes del Holocausto, jamás hubiéramos creído posible" que un partido de ultraderecha fuera el más numeroso en un parlamento regional alemán. "Seguiremos luchando por la democracia y la memoria. Se lo debemos a nuestros familiares asesinados y es nuestra obligación para con la juventud alemana", ha aseverado.

Este mismo domingo se han celebrado manifestaciones en ciudades como Berlín, Frankfurt o Mainz para protestar contra AfD. En Frankfurt unas 2.000 personas, según la estimación de la Policía, se han concentrado para exigir la ilegalización de AfD.

En Berlín han sido cientos los asistentes a la concentración contra la formación ultraderechista bajo el lema "¡Defendamos la democracia! ¡Prohibamos ya la AfD!". Los convocantes de las protestas de Berlín son la Asociación de Víctimas del Régimen Nazi y la Federación de Antifascistas, así como a la iniciativa Prohibir la AfD Ahora.

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Mientras, la Policía ha informado de que la noche en Magdeburgo, capital de Sajonia-Anhalt, la noche transcurre "sin incidentes".

Hay una gran manifestación convocada para este lunes en la Puerta de Brandeburgo de Berlín y la Policía estima que habrá unos 5.000 asistentes.