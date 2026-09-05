Una plata de Manuela Vos en contrarreloj H1 estrena el medallero español en el Mundial de Huntsville

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La española Manuela Vos ha conquistado este sábado --de madrugada en España-- la plata en la contrarreloj individual H1 femenina, estrenando así el medallero de la selección nacional en el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera, que se está disputando en Huntsville (Alabama, Estados Unidos).

Vos realizó en 47:01.75 los 14,6 kilómetros de su prueba y quedó por detrás de la uzbeka Pokiza Akhmadbekova (44:09.15). También sobre 14,6 km se desarrollaron las contrarrelojes masculinas de triciclo. En T2, Antonio Ramón Prieto logró la séptima posición con un tiempo de 24:26.61, a 2:04.54 del alemán Maximilian Jäger, campeón a la postre.

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En la categoría T1 de triciclo, Gonzalo García Abella ocupó la décima posición después de parar su cronómetro en 28:38.81. El título fue para el chino Jianxin Chen, que marcó en la meta un registro de 24:36.11 y se impuso por apenas medio segundo al francés Anthony Bethleem.

La clase H3 masculina tuvo a dos representantes españoles sobre una distancia de 29,2 kilómetros. Luis Miguel García-Marquina hizo el mejor resultado de ambos gracias a su octava plaza, marcando un tiempo que le dejó a 2:30.52 del nuevo campeón mundial, el belga Marvin Odent. Por su parte, Héctor Esturillo finalizó decimoctavo con 48:14.70.

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La participación española de esta primera jornada en el Mundial se completó con Eva Moral en la contrarreloj H4 femenina, donde obtuvo la sexta posición con un registro en meta de 25:14.07, a 2:08.72 de la estadounidense Emelia Perry, quien se enfundó el maillot arcoíris.