Agencias

Confinan dos urbanizaciones en Tordera (Barcelona) por un incendio forestal

Imagen TI5VBVVX7VEN5JIPWR2P2ZQPSQ
Guardar

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una alerta a los móviles pidiendo el confinamiento en las urbanizaciones de Can Camps y Roca-Rossa de Tordera (Barcelona) por un incendio forestal originado cerca del camí Ral del Monestir, han informado Protecció Civil y los Bombers de la Generalitat vía 'X'.

Los bomberos trabajan con 11 dotaciones terrestres y dos aéreas y han explicado que el incendio ha quemado en un inicio un autobús y, posteriormente, ha afectado a masa forestal.

PUBLICIDAD

Han añadido que las llamas progresan de forma ascendente y trabajan para evitar que lleguen a unas casas que ya han sido evacuadas por la policía local.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Urtasun convocará la próxima semana una nueva reunión con CC.AA y Policía para abordar los robos en museos

Urtasun convocará la próxima semana una nueva reunión con CC.AA y Policía para abordar los robos en museos

Manifestantes enmascarados bloquean el acceso al puerto de Dover

Manifestantes enmascarados bloquean el acceso al puerto de Dover

Sindicato de periodistas de Túnez confirma la detención de un reconocido comunicador

Infobae

El dilema juvenil marca las legislativas en Marruecos a menos de tres semanas

Infobae

Supercuidadores se suma a la Carrera por los Cuidados 2026 que tendrá lugar el 27 de septiembre en Madrid

Supercuidadores se suma a la Carrera por los Cuidados 2026 que tendrá lugar el 27 de septiembre en Madrid