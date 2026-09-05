Rusia ataca la región de Kiev y causa dos heridos en edificio residencial

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Berlín, 5 sep (EFE).- Rusia atacó de madrugada tres distritos de la región de Kiev y causó dos heridos al verse afectado un edificio residencial, informó este sábado del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS).

En un ataque contra Borispil, un edificio residencial de nueve plantas sufrió daños parciales.

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Se incendió el tejado y quedaron destruidas las estructuras de la novena planta.

Dos personas resultaron heridas y los equipos de rescate evacuaron a 15 residentes, según el DSNS.

En el distrito de Bucha se registró un incendio en un almacén.

De acuerdo con el DSNS, mientras se efectuaban labores de extinción, Rusia lanzó un segundo ataque contra un edificio de almacenamiento cercano.

A su vez, en el distrito de Obújiv, los equipos de rescate extinguieron incendios en zonas naturales provocados por la caída de restos de drones rusos.

Berlín, 5 sep (EFE).- Un ataque ruso con misiles contra una empresa industrial en Kamianske, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país, causó cuatro muertos y cinco heridos, según el jefe de la Administración Militar de la Región, Oleksandr Ganzha.

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"En Kamianske, una empresa industrial resultó dañada. Cuatro personas murieron. Otras cinco resultaron heridas", escribió en su canal de Telegram.

Se trata de un cerrajero, un electricista, un especialista en sistemas hidráulicos y un maquinista.

"Personas de profesiones pacíficas. Simplemente estaban trabajando en su turno, haciendo su trabajo, cuando los misiles enemigos acabaron con sus vidas", denunció Ganzha.

"Esto es terrorismo contra las personas. Contra quienes trabajan y sostienen la economía. Contra nuestras empresas y nuestras ciudades", añadió.