Exministro de Alan García será representante permanente de Perú ante la OEA

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Lima, 5 sep (EFE).- El abogado Aurelio Pastor, quien fue ministro de Justicia del expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), ha sido nombrado por el gobierno peruano como representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, de acuerdo a una resolución suprema publicada este sábado.

El Gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, le extendió las cartas credenciales y plenos poderes para ejercer el cargo a partir de una fecha que será fijada por otra resolución de la cancillería.

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Pastor, de 58 años, fue congresista del Partido Aprista Peruano (PAP) por la región San Martín en el período de 2001-2006, y reelecto en 2006-2011.

Siendo parlamentario, Pastor fue designado ministro de Justicia (2009-2010) en el segundo gobierno de García, un cargo que abandonó tras ser cuestionado por la política de indultos que benefició, entre otros, al empresario televisivo José Enrique Crousillat, vinculado al exasesor Vladimiro Montesinos del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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