Agencias

Los Bombers dan por controlado el incendio de Tordera (Barcelona) y se levanta el confinamiento

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Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio forestal de Tordera (Barcelona) iniciado este sábado por la mañana, y Protecció Civil ha enviado una alerta para levantar el confinamiento que se había declarado en las urbanizaciones de Can-Camps y Roca-Rossa.

Según han informado los bomberos en un apunte en 'X' los medios aéreos ya se han retirado a la base y se mantienen activas 12 dotaciones terrestres.

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Las llamas han llegado a los patios exteriores de diversas casas, pero no han llegado a afectar a las edificaciones, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a una mujer por inhalación de humo, en estado leve.

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