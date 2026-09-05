Sanidad declara Huelva capital como área en alerta tras detectar mosquitos portadores del virus del Nilo

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La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta la ciudad de Huelva tras confirmar la presencia de mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental (VNO) en trampas situadas en las proximidades del núcleo urbano. También se han declarado en alerta los municipios sevillanos de La Luisiana y Las Navas de la Concepción, además de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, y Lucena de Córdoba.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, en todos los casos, se declara el área en alerta tras detectar circulación del virus en trampas situadas a menos de 1,5 km del núcleo de población. Esta situación de área en alerta por circulación del VNO supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

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Asimismo, con estas declaraciones se busca también llamar la atención de la ciudadanía de estas áreas para alcanzar una mayor adherencia a las medidas de autoprotección contra las picaduras de mosquitos, sobre todo en población vulnerable. Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Además, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del VNO, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

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63 CASOS DE FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN HUMANOS

En la presente temporada, se han diagnosticado en Andalucía 63 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 38 han sido leves y 25 neuroinvasivos, entre los que se encuentran dos fallecidos. Actualmente, permanecen once hospitalizados. Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 636 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 132 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre, se han realizado 5.369 determinaciones.

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En consecuencia, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha declarado los municipios en los que se han diagnosticado estos casos áreas en alerta, así como aquellos en los que se ha detectado la circulación del VNO en mosquitos o en aves y équidos.

29 MUNICIPIOS Y SEIS ENTIDADES LOCALES SINGULARES, ÁREAS EN ALERTA EN ANDALUCÍA

Las áreas de alerta se distribuyen de la siguiente forma: Almería(1), Cádiz(3), Córdoba(1), Huelva(8), Málaga(3) y Sevilla(19). Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en siete aves silvestres en Andalucía, de un total de 282 analizadas, y en cinco équidos. Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado 6.849 determinaciones que, de momento, han resultado 127 positivas. Permanecen activas 232 trampas.

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En este contexto, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha pedido tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito. Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

De esta manera, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud ha incidido en la necesidad de usar adecuadamente los repelentes de mosquitos, registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados) porque atraen a los mosquitos. Asimismo, ha animado a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

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Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos. En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.