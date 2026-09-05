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El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife explora los vínculos Canarias-México a través de sus legados indígenas

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El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) acogerá hasta el 1 de noviembre la exposición 'Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias', donde se exploran los vínculos de ambos territorios a través de sus trayectorias históricas y culturales.

Según ha informado el Cabildo, la muestra, de entrada gratuita, forma parte de la programación de la XIII edición del Festival MUSA México, organizada por el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC), y podrá visitarse en el horario habitual del museo.

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Al respecto, el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, destacó que "la muestra aporta una mirada diferente sobre la relación entre Canarias y México, porque no se limita a mostrar sus vínculos históricos, sino que invita a reflexionar sobre cómo esos legados siguen presentes en nuestras identidades y en nuestra manera de entender el territorio".

Para Acha, "Concomitancias contribuye de manera especial al XIII Festival MUSA porque amplía el diálogo entre ambos países desde el conocimiento, el patrimonio y la creación contemporánea, y convierte al MUNA en un espacio de encuentro donde descubrir, compartir y reflexionar sobre aquello que nos une y también sobre nuestras diferencias".

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Por su parte, la exposición está comisariada por Néstor Yanes, responsable de la Unidad de Difusión y Comunicación de Museos de Tenerife, y Gloria Godínez, investigadora académica y creadora de las artes vivas, de origen mexicano y residente en Gran Canaria.

Sus diferentes perspectivas permiten abordar las relaciones entre ambos territorios desde la museología, la antropología, el arte y el pensamiento contemporáneo.

Uno de sus principales ejes es el legado indígena y su permanencia en el presente a través de la arqueología, la fe popular, el arte y las identidades contemporáneas.

La muestra parte de las reflexiones del antropólogo y museólogo canario Fernando Estévez González (1953-2016), cuya visión de lo indígena como una cuestión de presente y futuro inspira esta mirada transatlántica.

Con todo, 'Concomitancias' se articula en seis ámbitos: 'Orígenes'; 'Aculturación europea y sincretismos'; 'Rutas comerciales y revoluciones atlánticas'; 'Modernidades periféricas'; 'Nuevos centros, nuevas periferias'; y 'Horizontes'.

El recorrido se completa con 'El sendero de la cochinilla', un relato que aborda otro de los puntos de conexión entre Canarias y México a través de la historia de este insecto y su importancia para la obtención de tintes.

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